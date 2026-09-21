Месяц до вручения "Золотого мяча". Почему в годовщину главной футбольной награды Месси стал проблемой

Осталось чуть больше месяца до вручения главной индивидуальной награды планеты – "Золотого мяча". В этом году это будет юбилейная, 70-я церемония. Но с каждым годом "Золотой мяч" сопровождается всё большим количеством скандалов, а в 2026 году вообще может стать жертвой интересов нескольких человек, а не объективности футбольных соревнований. Чаще всего причиной называют именно Месси. OBOZ.UA рассказывает, что снова не всё в порядке с главной индивидуальной наградой мира.

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70 лет (не)главной индивидуальной награды

"Золотой мяч" (Ballon d'Or в оригинале) учредили журналисты французского издания France Football Габриэль Ано и Жак Ферран. За свою долгую историю награда имела много разных правил вручения. Изначально его присуждали только европейским футболистам и только тем, кто играл исключительно за европейские клубы (вплоть до 1995 года). Сегодня же претендовать на победу может любой, но условия изменились: в 1995 году отменили ограничение исключительно на европейцев, а в 2007 году наконец-то начали смотреть не только на один континент. Современный этап вновь вернулся к специфическому подходу к "Золотому мячу". С 2022 года France Football пересмотрел хронологию с полного года на европейский футбольный сезон. Такие условия вызвали широкую критику, которую не очень-то стремятся замечать.

У Украины есть своя "Зала славы" на мировом уровне – это трое наших футболистов. В ней фигурируют Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986), а в период независимости в нее был включен и Андрей Шевченко (2004). Последняя победа стала ключевой для нашего футбола, ведь она открыла игрокам более легкий путь на новый рынок и показала, что украинский футбол действительно заслуживает внимания.

Сегодня "Золотой мяч" – это 13 наград. В 12 номинациях будут определены победители среди мужчин и женщин. Это "Золотой мяч", "Лучший молодой игрок", "Лучший вратарь", "Лучший тренер", "Лучший клуб" и "Лучший нападающий". Отдельно выделяется номинация "Награда Сократеса" за социальные и благотворительные инициативы спортсменов.

Кто претендует на награду?

В связи с таким юбилейным событием церемония вручения впервые пройдет в Лондоне, в театре "Палладиум". Выбор места, на самом деле, не случаен – это дань уважения первому обладателю трофея, англичанину Стэнли Мэттьюзу. В финальном списке среди мужчин 30 футболистов. Вот они, распределенные по континентам:

Европа: Джуд Беллингем ("Реал"), Витинья (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Гарри Кейн ("Бавария"), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Пау Кубарси ("Барселона") Марк Кукурелья ("Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Майкл Олисе ("Бавария"), Деклан Райс ("Арсенал"), Родри ("Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ), Уильям Салиба (Франция, "Арсенал"), Ферран Торрес (ПСЖ), Дайо Упамекано (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Ламин Ямаль ("Барселона");

Южная и Северная Америка: Габриэл ("Арсенал"), Луис Диас ("Бавария"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия"), Виллиан Пачо (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Лаутаро Мартинес ("Интер");

Африка: Садьо Мане ("Аль-Наср"), Ашраф Хакими (ПСЖ).

Фантастический десант ПСЖ впечатляет. В этом году для них можно даже отдельный сектор в театре построить, ведь приедут сразу 11 футболистов из Парижа! Это будет крутое фото после награждения, да и реальных претендентов в команде Энрике предостаточно. В общем списке выделяется Хулиан Киньонес из "Аль-Кадисии". Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии (33 гола в 31 матче). Также за 5 матчей на ЧМ он забил 4 гола за Мексику и стал одним из главных творцов их чудес на "Ацтеке". Мы не включили в этот список только одну фигуру. И кажется, его здесь вообще не должно быть.

Месси – лишний среди своих

Лидер сборной Аргентины и один из лучших футболистов всех времен – Лионель Месси – внес исключительный вклад в историю и развитие футбола, его значение для этого вида спорта также огромно. Однако в последние годы футболист стал своего рода символом эмоциональной коррупции, когда награды сами идут к нему, даже если игрок не особо выкладывался. Скандал начался ещё до ЧМ-26, когда накануне финала между Аргентиной и Испанией в медиа просочилась якобы внутренняя информация ФИФА. Там говорилось, что технический комитет уже присвоил Месси статус лучшего игрока чемпионата мира. Но его сборная проиграла, и трофей достался испанцу Родри. Выступление Месси на этом турнире было ярким: 8 голов и 4 голевые передачи в 8 матчах – это его лучший результат в карьере. Но всё это осталось лишь в рамках чемпионата мира, хотя этот перформанс теперь хотят сделать поводом для присуждения "Золотого мяча".

Включение Лионеля в финальный список из 30 претендентов на награду вызвало мировой скандал. Представители MLS и футболисты разного уровня активно продвигают идею, что Месси остается лучшим игроком мира благодаря яркому выступлению на ЧМ-2026 и статистике в "Интере". Действительно, с начала сезона вингер забил 22 гола в 19 матчах, а также отдал 11 голевых передач. Включение футболиста в список стало бы хорошим итогом сезона, но ему снова прочат победу. На что же мы на самом деле тогда смотрим?

В той же Европе есть впечатляющие выступления представителей ПСЖ. Немецкий перформанс Кейна в одной из самых сложных лиг планеты не идет ни в какое сравнение с МЛС. А если погрузиться в вечное противостояние Месси и Роналду, то нам следует взглянуть на это с точки зрения голов. Месси побил и превзошел рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, португалец там не запомнился. Но с другой стороны, он мчится к отметке в тысячу голов, что станет эпохальным событием для мирового футбола. За это он, по логике вещей, тоже мог бы сейчас претендовать на высшую награду. ФИФА точно что-то сделает к этой знаменательной отметке – но ЗМ тоже мог бы стать достойной наградой за такое достижение. Учитывая, что в 2027 году не будет международных турниров сборных, то Криш может претендовать на "Золотой мяч" через год?

Ну и есть ещё одна сторона вопроса. Месси банально надоел. Не факт, что в мире ещё остались свободные полки, куда аргентинец сможет поставить свои следующие награды. Но 8 триумфов за такую длиннющую карьеру – ну это уже точно достаточно. У других футболистов просто нет мотивации бороться за "Золотой мяч". Да, они могут становиться лучшими в своих лигах и достигать новых высот, но без идеи получить главную статуэтку. Ведь она все равно достанется определенному человеку из-за личных убеждений, а не объективных данных в течение сезона.

Что говорят букмекеры и когда мы узнаем результаты?

Букмекеры смотрят на эту награду по-другому. Тройка фаворитов на данный момент – это Кейн, Ямаль и Дембеле. Но и без Месси не обошлось: предлагают ставку на то, что Месси тоже возьмет "Золотой мяч", ведь у него это последний сезон. Уже готовится прощание со сборной, в большом футболе он тоже близок к завершению. Поэтому букмекеры склоняются и к теории заговора со стороны ФИФА, что в Лондоне всё будет непредсказуемо. Проверим 26 октября.