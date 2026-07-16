Футболисты сборной Аргентины развернули политический баннер после победы над Англией. ФИФА отреагировала

Футболисты сборной Аргентины после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 оказались под угрозой дисциплинарного наказания из-за политической акции на поле. ФИФА намерена открыть дело по факту демонстрации баннера о Мальвинских островах, однако до финала санкции применены не будут.

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После победы со счетом 2:1 аргентинские игроки развернули баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas ("Мальвинские острова принадлежат Аргентине"). На фотографиях с плакатом были замечены Джовани Ло Сельсо, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди и другие футболисты.

Как сообщает COPE, ФИФА откроет дисциплинарное производство в отношении участников акции. Решение о наказании будет принимать Дисциплинарный комитет организации.

При этом санкции не будут вынесены до завершения чемпионата мира. Таким образом, все причастные игроки смогут принять участие в финальном матче против Испании.

Основанием для расследования является регламент ЧМ-2026. В статье 34 протокола проведения матчей указано, что игрокам и другим членам делегаций запрещено демонстрировать политические, религиозные или личные сообщения в любой форме до матча, во время исполнения гимнов, по ходу игры и после ее завершения.

Документ также предусматривает ответственность национальных федераций за действия членов своих делегаций. Кроме того, дисциплинарные органы ФИФА имеют право самостоятельно возбуждать дела по фактам нарушений.

В дисциплинарном кодексе ФИФА отдельно указано, что к нарушениям относится использование спортивного мероприятия для демонстрации заявлений, не связанных со спортом.

После инцидента власти Великобритании призвали ФИФА провести расследование. Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл назвал действия аргентинских футболистов нарушением правил организации.

По данным британских медиа, наиболее вероятным наказанием считаются штрафы или персональные дисциплинарные меры. При этом вероятность отстранения сборной Аргентины от финала отсутствует.

Ранее ФИФА уже штрафовала Аргентинскую футбольную ассоциацию за аналогичный баннер. В 2014 году наказание последовало после товарищеского матча со Словенией, перед которым игроки продемонстрировали тот же лозунг.

Политическое напряжение вокруг встречи усилилось еще до стартового свистка. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан "пиратами-узурпаторами", а после победы команды заявила, что матч был "не просто очередной игрой".

Спор вокруг островов продолжается более века. Аргентина считает архипелаг своей территорией, тогда как Великобритания контролирует его с XIX века. В 1982 году конфликт между странами привел к войне, в которой погибли 649 аргентинцев и 255 британских военнослужащих.

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