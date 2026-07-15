"Пираты-захватчики". Вице-президент Аргентины наехала на сборную Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

Полуфинал чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией оказался в центре политического скандала после заявления вице-президента Аргентины Виктории Вильярруэль. Чиновница связала предстоящую игру с многолетним спором вокруг Мальвинских островов и назвала англичан "пиратами-узурпаторами" и "захватчиками".

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По ее словам, матч против Англии имеет для аргентинцев особое значение, поскольку связан не только с футболом, но и с историей конфликта за Мальвинские острова.

"15 июля мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не собираюсь быть политкорректной или равнодушной. Против англичан это всегда нечто большее. Это Мальвины, это Диего, это последний чемпионат мира для Лео, и это шанс дать отпор захватчикам", – написала Вильярруэль в социальной сети X.

Высказывание отсылает к войне 1982 года между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские, или Мальвинские острова (так их называют в Аргентине). Для самой Вильярруэль эта тема имеет и личное значение: ее отец Эдуардо Марсело Вильярруэль участвовал в конфликте в составе аргентинских коммандос и после капитуляции страны оказался в плену.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отказался поддерживать подобную риторику. На предматчевой пресс-конференции специалист подчеркнул, что не считает правильным связывать футбольный матч с событиями прошлого.

"Это футбольный матч, я не могу смешивать вещи из уважения к тому, что произошло много лет назад. Смешивать это было бы безумием", – заявил Скалони.

На фоне повышенного внимания к матчу организаторы усилили меры безопасности. По данным источников, ФИФА и американские правоохранительные органы присвоили встрече в Атланте максимально высокий уровень риска. Также аргентинским болельщикам запретили проносить на трибуны баннеры и флаги с изображением Мальвинских островов.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия – Аргентина состоится 15 июля 2026 года в Атланте (США) на стадионе Mercedes-Benz Stadium. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект уже сделал прогноз на эту встречу.

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