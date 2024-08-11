Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024. Видео

Мурази Мчедлидзе, который был последним украинцам, сражавшимся на Олимпиаде-2024, не смог завоевать бронзовую медаль в вольной борьбе. 30-летний днепрянин со счетом 0:10 проиграл представителю Азербайджана Магомедхану Магомедову.

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За две недели Игр в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград – 3 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы". По количеству медалей это стало вторым худшим результатом в истории Украины на летних Олимпийских играх после Рио-2016, где наград было 11.

По золотым медалям Украины повторила результат Игр в Сиднее-2000 (3).

Мчедлидзе уступал в активности и сперва получил устное предупреждение про пассивность, а затем и 30 секунд, за которые он был должен совершить какой-нибудь прием. Однако Мурази на 2-й минуте сам пропустил проход в ноги, после которого азербайджанцу дали 2 бала.

Перед самым перерывом представитель Украины пропустил еще один прием, в результате счет стал разгромным.

Во второй половине схватки было заметно, что сил у украинского борца почти не осталось. Магомедов постоянно атаковал и довел счет до 10:0.

Как сообщал OBOZ.UA, Мчедлидзе на пути к "бронзовому" финалу Олимпиады-2024 в вольной борьбе победил представителя ЮАР Николаса Де Ланге со счетом 5:3.

Накануне украинская борчиха Ирина Коляденко не смогла выиграть Олимпиаду-2024 в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12, завоевав для Украины пятую серебряную награду на Играх в Париже.

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