Украинский борец в напряженной схватке вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024. Видео

Украинский борец Мурази Мчедлидзе прошел в "бронзовый" финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе. В отборочной схватке 30-летний днепрянин победил представителя ЮАР Николаса Де Ланге со счетом 5:3.

Видео дня

Поединок складывался для украинца непросто. Его оппонент первым провел результативный прием и повел в счете 2:0, после того как Мурази пропустил проход в ноги. Еще до перерыва Мчедлидзе смог отыграться, получив преимущество за счет последнего выполненного действия.

После перерыва шла напряженная схватка, где оба борца пытались увеличить свое преимущество. На последних секундах Де Ланге пошел ва-банк, попытался швунговать но пропустил контратаку от нашего спортсмена. Команда ЮАР подала челлендж, но проиграла его.

В поединке за "бронзу" Мчедлидзе будет бороться против представителя Азербайджана Магомедхана Магомедова. Схватка ориентировочно состоится в 13:35.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинская борчиха Ирина Коляденко не смогла выиграть Олимпиаду-2024 в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12, завоевав для Украины пятую серебряную награду на Играх в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!