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Украинский борец в напряженной схватке вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Украинский борец в напряженной схватке вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024. Видео

Украинский борец Мурази Мчедлидзе прошел в "бронзовый" финал Олимпиады-2024 в вольной борьбе. В отборочной схватке 30-летний днепрянин победил представителя ЮАР Николаса Де Ланге со счетом 5:3.

Видео дня

Поединок складывался для украинца непросто. Его оппонент первым провел результативный прием и повел в счете 2:0, после того как Мурази пропустил проход в ноги. Еще до перерыва Мчедлидзе смог отыграться, получив преимущество за счет последнего выполненного действия.

Украинский борец в напряженной схватке вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024. Видео

После перерыва шла напряженная схватка, где оба борца пытались увеличить свое преимущество. На последних секундах Де Ланге пошел ва-банк, попытался швунговать но пропустил контратаку от нашего спортсмена. Команда ЮАР подала челлендж, но проиграла его.

В поединке за "бронзу" Мчедлидзе будет бороться против представителя Азербайджана Магомедхана Магомедова. Схватка ориентировочно состоится в 13:35.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинская борчиха Ирина Коляденко не смогла выиграть Олимпиаду-2024 в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12, завоевав для Украины пятую серебряную награду на Играх в Париже.

Украинский борец в напряженной схватке вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024. Видео

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