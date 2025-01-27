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"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Мастер-класс по отправке на пенсию': российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Малоизвестный российский боксер Артем Сусленков (12-0, 7 КО) решил попиариться на имени объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). 29-летний спортсмен из Волгограда выдал феноменальный бред о том, что он готов подраться с украинцем и завершить его карьеру.

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Об этом Сусленков заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Российский супертяж, который не имеет за своими плечами никаких достижений, выразил уверенность в том, что наш соотечественник не показывает ничего необычного на ринге, сделав вид, что Усик не побеждал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

"Как победить Усика? Ничего сверхъестественного там не нужно. Готов выйти и показать! Провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика. Победа Егора Мехонцева ему болезненно далась, после он больше не проигрывал россиянину. Это будет та самая моя роль в мире бокса. Но впереди у меня поединок за пояс IBF Europe против Джека Муловайи. Весь мой фокус на поединке 31 января в Москве", – сказал Сусленков.

"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Сусленков начал профессиональную карьеру в 2018 году и за это время не провел ни одного чемпионского боя. Усик в свою очередь уже собрал все пояса в двух весовых категориях.

"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Ранее журналист телеканала ESPN спрогнозировали, что Усик завершит карьеру в 2025 году. В то же время украинский боксер уже определился со своим соперником и назвал весовую категорию.

"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика
"Мастер-класс по отправке на пенсию": российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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