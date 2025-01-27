'Мастер-класс по отправке на пенсию': российский супертяж размечтался о том, чтоб избавить бокс от Усика

Малоизвестный российский боксер Артем Сусленков (12-0, 7 КО) решил попиариться на имени объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). 29-летний спортсмен из Волгограда выдал феноменальный бред о том, что он готов подраться с украинцем и завершить его карьеру.

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Об этом Сусленков заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Российский супертяж, который не имеет за своими плечами никаких достижений, выразил уверенность в том, что наш соотечественник не показывает ничего необычного на ринге, сделав вид, что Усик не побеждал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

"Как победить Усика? Ничего сверхъестественного там не нужно. Готов выйти и показать! Провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика. Победа Егора Мехонцева ему болезненно далась, после он больше не проигрывал россиянину. Это будет та самая моя роль в мире бокса. Но впереди у меня поединок за пояс IBF Europe против Джека Муловайи. Весь мой фокус на поединке 31 января в Москве", – сказал Сусленков.

Сусленков начал профессиональную карьеру в 2018 году и за это время не провел ни одного чемпионского боя. Усик в свою очередь уже собрал все пояса в двух весовых категориях.

Ранее журналист телеканала ESPN спрогнозировали, что Усик завершит карьеру в 2025 году. В то же время украинский боксер уже определился со своим соперником и назвал весовую категорию.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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