'Марсель' пошел на радикальный шаг и за два дня до матча с 'Шахтером' объявил об отставке главного тренера

Руководство французского "Марселя" накануне ответного стыкового матча Лиги Европы с донецким "Шахтером" объявило об отставке главного тренера Дженнаро Гаттузо. Легенда итальянского футбола проработал на этом посту пять месяцев и не смог улучшить результаты команды.

Об этом говорится на официальном сайте "Марселя". Гаттузо возглавил французский клуб 27 сентября минувшего года, сменив испанца Марселиньо. Под руководством итальянца провансальцы провели 24 матча, в которых добили лишь девять побед.

Более того, в нынешнем году "Марсель" смог выиграть лишь одну игру из восьми, победив с минимальными 1:0 представителей шестого по силе дивизиона страны в Кубке Франции.

Последней каплей стало выездное поражение от "Бреста" в национальном первенстве. Подопечные Гаттузо последние полчаса играли в большинстве, но умудрились пропустить на 88-й минуте.

Нового наставник руководство клуба должно назвать до поединка против "Шахтера", который состоится на стадионе "Велодром" в четверг, 22 февраля. В первом матче украинцы и французы разошлись миром 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Дженнаро Гаттуза после поединка против донецкого "Шахтера" признался, что его шокировало происходящее на поле в моменте со вторым голом украинской команды.

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