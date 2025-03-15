'Манчестер Юнайтед' хочет за 80 млн евро купить знаменитого украинского футболиста

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересовался украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Как сообщает GOL digital, со ссылкой на журналиста Эдуардо Инды, МЮ готов выложить за 26-летнего футболиста сборной Украины 80 миллионов евро.

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Андрей провел несколько ярких матчей за "Реал", что привлекло внимание "Манчестер Юнайтед". Новый главный тренер Рубен Аморим рассчитывает провести серьезную трансферную кампанию, и одним из ключевых приобретений может стать Лунин.

Вратарь, который доказал свой уровень

"Несмотря на роль второго номера в "Реале", Лунин неоднократно показывал высокий класс, особенно в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании. Его уверенность под давлением и стабильность в сложных ситуациях делают его интересной кандидатурой для клубов топ-уровня", – говорится в статье.

СМИ обращают внимание, что "Манчестер Юнайтед" остро нуждается в надежном голкипере и Лунин видится идеальным вариантом, способным усилить оборону команды. Однако "Реал" не намерен отпускать украинца, что может осложнить переговоры.

"Реал" не хочет продавать Лунина

Флорентино Перес дал понять, что украинец останется в клубе. В Мадриде высоко ценят Лунина за его профессионализм и вклад в команду. В отсутствие Куртуа он не раз демонстрировал отличную игру, что делает его важным игроком на перспективу.

Несмотря на крупное предложение от "Манчестер Юнайтед", "Реал" не спешит расставаться с вратарем. Однако трансферное окно еще впереди, и борьба за Лунина может продолжиться, уверены журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта появилась информация, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намерен заменить Луниным бразильца Эдерсона.

Отметим, что в начале осени минувшего года Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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