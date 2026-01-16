В Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение: все подробности
В Киеве с пятницы, 16 января, ограничат использование электроэнергии на наружное освещение. В частности, интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах.
Что известно
"С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение. Такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак", – говорится в сообщении.
В частности:
- архитектурно-декоративное освещение не будут включать;
- интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;
- там, где технически нельзя сделать свет тусклым, будут включать 50% фонарей.
Также в городе ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.
"Просим жителей экономно потреблять электроэнергию. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", – добавили в КГГА.
Отключение света в Киеве
В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания. Такие аптеки будут работать в каждом районе столицы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 января, утром после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В городе подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.
