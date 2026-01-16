В Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение: все подробности

В Киеве с пятницы, 16 января, ограничат использование электроэнергии на наружное освещение. В частности, интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах.

Что известно

"С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение. Такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак", – говорится в сообщении.

В частности:

архитектурно-декоративное освещение не будут включать;

интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;

там, где технически нельзя сделать свет тусклым, будут включать 50% фонарей.

Также в городе ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

"Просим жителей экономно потреблять электроэнергию. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление", – добавили в КГГА.

Отключение света в Киеве

В Киеве обеспечат круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания. Такие аптеки будут работать в каждом районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 13 января, утром после очередной российской террористической атаки действуют экстренные отключения света. В городе подготовлено более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости), где жители столицы, в частности, могут подзарядить гаджеты.

