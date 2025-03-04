На футболиста сборной Украины открыли охоту английские гранды – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже с нового сезона может продолжить карьеру в Манчестере. 25-летний голкипер "Реала", который вновь оказался за спиной бельгийца Тибо Куртуа, заинтересовал оба клуба из английского города, и они уже начали переговоры с представителями мадридцев и самого игрока.

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По данным издание Diario Gol, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на лето затеял грандиозную чистку состава после того, как его команда неудачно выступает в нынешнем сезоне, выдав антирекордную серию без побед. Каталонский специалист намерен заменить Луниным бразильца Эдерсона.

Гвардиола готов пообещать украинцу стабильное место в основном составе, а сам клуб – более выгодные финансовые условия.

В свою очередь, портал Real Madrid Exclusivo подчеркивает, что Андреем заинтересовались и в красной части Манчестера. Руководство "Юнайтед", который просто провально выступает в нынешнем сезоне, намерено избавиться от камерунского стража ворот Андре Онана.

В пользу перехода Лунина в стан "красных дьяволов" говорит то, что дела украинца ведет португальский агент Жорже Мендеш, который имеет тесные связи с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что в начале осени минувшего года Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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