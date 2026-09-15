Касается Украины. УЕФА кардинально изменил правила крупнейшего футбольного турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый порядок повышения и понижения сборных в Лиге наций перед переходом турнира на трехдивизионную систему. Изменения затронут все национальные команды, включая сборную Украины, и начнут действовать по итогам розыгрыша сезона-2026/27.

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Исполком УЕФА одобрил обновленный механизм распределения команд между дивизионами Лиги наций в период подготовки к турниру сезона-2028/29. Необходимость изменений связана с отказом от Лиги D и переходом соревнований к системе из трех лиг вместо четырех.

До реформы система была более простой и жесткой. В Лиге B команды, занявшие третьи места, не сохраняли прописку автоматически и были вынуждены играть стыковые матчи против вице-чемпионов групп Лиги C. Сборные, финишировавшие последними в своих группах, напрямую вылетали в Лигу C без права на переходные встречи. Кроме того, турнир состоял из четырех дивизионов, включая Лигу D, тогда как после реформы она будет упразднена, а ее участники перейдут в Лигу C.

Согласно новым правилам, победители четырех групп Лиги B напрямую выйдут в Лигу A. Две худшие сборные, занявшие четвертые места в Лиге A, автоматически опустятся в Лигу B.

Дополнительно будут проводиться стыковые матчи между Лигами A и B. В них сыграют две худшие команды, завершившие групповой этап Лиги A на третьих местах, а также две лучшие сборные, ставшие четвертыми в Лиге A. Их соперниками станут четыре команды, занявшие вторые места в Лиге B. Победители этих противостояний выступят в Лиге A следующего розыгрыша, проигравшие окажутся в Лиге B.

Аналогичная система вводится между Лигами B и C. Четыре команды, занявшие последние места в Лиге B, встретятся с четырьмя вице-чемпионами групп Лиги C. Победители сохранят или получат место в Лиге B, проигравшие будут играть в Лиге C.

Также прямое повышение получат все четыре победителя групп Лиги C. При этом Лига D будет упразднена, а все шесть ее участников перейдут в Лигу C.

По итогам сезона-2026/27 состав Лиги A на розыгрыш-2028/29 сформируют восемь участников четвертьфиналов, две лучшие сборные среди команд, занявших третьи места в Лиге A, четыре победителя групп Лиги B и четыре победителя стыков между Лигами A и B.

Таким образом, Украина будет бороться за место в соответствующем дивизионе уже по обновленной системе, которая предусматривает больше переходных матчей и окончательно ликвидирует четвертый уровень турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги наций (сезон 2024/2025) сборная Украины под руководством Сергея Реброва выступала в группе B1 и заняла второе место. Заняв второе место, Украина по старому регламенту квалифицировалась в переходные стыковые матчи за право подняться в элитный дивизион, где весной 2025 года проиграла в двухматчевом сборной Бельгии.

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