Возле станции «Академик Вернадский» родился первый тюлененок нового сезона. Фото

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый в этом сезоне детёныш тюленя Ведделла. Детёныш появился на соседнем острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез.

Видео дня

По наблюдениям украинских биологов, детёныш и его мать чувствуют себя нормально. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Детёныша заметили благодаря чайкам

Сейчас в Антарктике начало весны – именно в этот период самки тюленей Ведделла рожают детёнышей. Каждая самка обычно приносит на свет одного детёныша.

За беременными самками, которые выходили на лед в традиционных местах размножения вблизи "Вернадского", некоторое время наблюдали украинские ученые.

Биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима рассказал, что во время работы в океане с лодки заметил стаю кайр, круживших между островами Уинтер и Скуа.

"Обычно мартины так поступают, когда находят, чем полакомиться. Среди прочего это может быть плацента тюленей. Поэтому я решил исследовать это место, запустил дрон и увидел самку, которая только что родила", – рассказал ученый.

Учёные взяли образцы плаценты

После этого биолог направился к самке и её детёнышу, чтобы провести необходимые исследования, в частности отобрать образцы плаценты.

"К счастью, мне удалось опередить мартинов и взять пробы. Это важно, ведь по ним затем проводят

молекулярно-генетические исследования, определяют содержание загрязняющих веществ и т. д.", – отметил Кирилл Сулима.

Учёные также следят за тем, насколько успешно ежегодно происходит рождение детёнышей тюленей Ведделла. Этот процесс тесно связан с морским льдом, площадь которого в последние годы активно сокращается, что ухудшает условия для размножения этого вида.

Детеныш может набрать до 90 кг за три месяца

По наблюдениям биологов 31-й экспедиции, первый детёныш нового сезона и его мать чувствуют себя нормально.

В первые дни жизни детёныши тюленя Ведделла обычно весят 25–30 кг. Они быстро растут благодаря питательному молоку самки, жирность которого составляет 54%.

Вскармливание длится около трех месяцев, и к его завершению детёныш может весить до 90 кг. Для сравнения: взрослые тюлени Ведделла весят около 400 кг.

Украинские полярники также традиционно предлагают всем желающим выбрать имя для первого тюлененка. Поскольку его пол пока определить не удалось, принимаются универсальные варианты, которые подойдут и мальчику, и девочке.

Предложить имя можно в комментариях до 23:59 20 сентября. На следующей неделе полярники и полярницы 31-й экспедиции выберут самое интересное предложение, а его автор получит шеврон экспедиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась почти на четверть. Исследователи связывают это прежде всего с глобальным потеплением, которое приводит к истончению и дестабилизации льда в местах размножения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!