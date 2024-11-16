Майк Тайсон сделал сенсационное заявление после поражения от Джейка Пола

58-летний американский супертяжеловес Майк Тайсон (50-7, 44 КО) заявил, что не против вернуться в ринг несмотря на поражение в выставочном бою блогеру и инфлюенсеру Джейку Полу (11-1, 7 КО). 8-раундовый поединок на ринге AT&T Stadium в Арлингтоне (США) завершился единогласным решением судей – 80-72, 79-73 и 79-73.

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Этот встреча была под угрозой срыва из-за состояния здоровья Тайсона и уже один раз была перенесена. Два года назад Майк был прикован к инвалидному креслу.

Тайсон заявил, что он абсолютно счастливый, несмотря на негативный результат.

"Мне не важно, что думают другие, я никому ничего не собирался доказывать, кроме себя самого. Просто рад, что могу делать то, что люблю. Выйду ли я в ринг будет зависеть от ситуации… Не думаю, что это был последний бой. Не знаю, может, следующим будет его брат Логан Пол", – сказал Железный Майк.

Логан отреагировал фразой "Блин, чувак, я ж тебя убью".

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