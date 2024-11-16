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Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон (50-7, 44 КО) проиграл в выставочном бою блогеру и инфлюенсеру Джейку Полу (11-1, 7 КО) имеющего 20,8 миллионов подписчиков и около 7,7 миллиарда просмотров на YouTube. 8-раундовый поединок на ринге AT&T Stadium в Арлингтоне (США) завершился единогласным решением судей 80-72, 79-73 и 79-73.

Видео дня

Несмотря на статус шоу, оба бойца начали поединок очень агрессивно, максимально вкладываясь в удары. 58-летний Майк с первых минут попытался устроить жесткий прессинг своего 27-летнего соотечественника.

Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Пол не стал форсировать ситуацию, отошел в защиту, предпочитая уклоняться от ударов или уходить от них в клинче.

Во втором раунде боксеры обменялись опасными плюхами: на оверхенд от Пола, Тайсон ответил левым боковым.

Постепенно молодой Джейк начал перехватывать инициативу. Тайсон прилично напропускал, потерял агрессию, потерял баланс, однако не собирался сдаваться.

Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

В концовке силы покинули возрастного экс-чемпиона и Пол полностью доминировал на канвасе. Майк практически не перемещался по рингу и не атаковал.

Согласно компьютеризированной системе подсчетов ударов Compubox победитель нанес 278 ударов (из них 78 раз попали в цель). Тайсон 97 раз атаковал оппонента и только 18 раз сделал это точно.

Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Также абсолютное превосходство у Джейка Пола и по по джебам (31-5) и по силовым ударам – 47-13.

Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Комментируя поединок Тайсон заявил, что он абсолютно счастливый, несмотря на негативный результат: "Мне не важно, что думают другие, я никому ничего не собирался доказывать, кроме себя самого. Просто рад, что могу делать то, что люблю".

Майк также признался, что выходил на ринг с травмой, но не хотел использовать это как оправдание. Говоря о своём будущем в спорте, он предположил, что мог бы сразиться с братом Джейка - Логаном Полом. Тот отреагировал фразой "Блин, чувак, я ж тебя убью".

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