Легендарный Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Видео

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон (50-7, 44 КО) проиграл в выставочном бою блогеру и инфлюенсеру Джейку Полу (11-1, 7 КО) имеющего 20,8 миллионов подписчиков и около 7,7 миллиарда просмотров на YouTube. 8-раундовый поединок на ринге AT&T Stadium в Арлингтоне (США) завершился единогласным решением судей 80-72, 79-73 и 79-73.

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Несмотря на статус шоу, оба бойца начали поединок очень агрессивно, максимально вкладываясь в удары. 58-летний Майк с первых минут попытался устроить жесткий прессинг своего 27-летнего соотечественника.

Пол не стал форсировать ситуацию, отошел в защиту, предпочитая уклоняться от ударов или уходить от них в клинче.

Во втором раунде боксеры обменялись опасными плюхами: на оверхенд от Пола, Тайсон ответил левым боковым.

Постепенно молодой Джейк начал перехватывать инициативу. Тайсон прилично напропускал, потерял агрессию, потерял баланс, однако не собирался сдаваться.

В концовке силы покинули возрастного экс-чемпиона и Пол полностью доминировал на канвасе. Майк практически не перемещался по рингу и не атаковал.

Согласно компьютеризированной системе подсчетов ударов Compubox победитель нанес 278 ударов (из них 78 раз попали в цель). Тайсон 97 раз атаковал оппонента и только 18 раз сделал это точно.

Также абсолютное превосходство у Джейка Пола и по по джебам (31-5) и по силовым ударам – 47-13.

Комментируя поединок Тайсон заявил, что он абсолютно счастливый, несмотря на негативный результат: "Мне не важно, что думают другие, я никому ничего не собирался доказывать, кроме себя самого. Просто рад, что могу делать то, что люблю".

Майк также признался, что выходил на ринг с травмой, но не хотел использовать это как оправдание. Говоря о своём будущем в спорте, он предположил, что мог бы сразиться с братом Джейка - Логаном Полом. Тот отреагировал фразой "Блин, чувак, я ж тебя убью".

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