Бой Тайсона официально перенесен

Бой экс-чемпиона мира по боксу Майка Тайсона (50-6, 44 KO) против блогера-боксера Джейка Пола (9-1, 6 КО) не состоится 20 июля. Как информируют организаторы шоу на стадионе AT&T, новая дата поединка будет утверждена в концу следующей недели.

Причиной отмены мероприятия стала болезнь Железного Майка. Ранее купленные билеты будут действительны на новую дату.

"Во время консультации Майка Тайсона с медицинскими работниками по поводу недавнего обострения язвы желудка, боксеру было рекомендовано в течение следующих нескольких недель выполнять минимальные или легкие тренировки", – говорится в заявлении.

Ожидается, что 57-летний Майк вернется к своему полноценному графику тренировок в ближайшие недели

"Я хочу поблагодарить своих поклонников по всему миру за их поддержку и понимание в это время. К сожалению, из-за обострения болезни мой врач посоветовал мне облегчить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться", — сказал Майк Тайсон.

Пол поддержал соперника, отметив, что с пониманием относится к случившемуся.

"Я полностью поддерживаю перенос турнира, чтобы у Майка Тайсона не было оправданий в ночь боя", – отметил Джейк.

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