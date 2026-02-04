Магучих впервые призналась о своем поступке, который расстроил мужа сестры

Прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала трогательную историю, связанную с возвращением домой в Днепр. 23-летняя олимпийская чемпионка призналась, что ее решение забрать кота из семьи сестры неожиданно расстроило мужа сестры.

Видео дня

По словам Магучих, Днепр для нее ассоциируется прежде всего с парком, родными людьми и домом, где ее ждет любимый кот. Во время соревнований и тренировочных сборов питомец почти год жил у сестры и ее мужа в частном доме, привык к свободе и стал для них настоящим членом семьи.

"Когда я забирала кота и сказала, что надолго приехала, муж сестры расстроился и написал мне, что я забрала у него друга", — призналась спортсменка в эфире Youtube-канала "Гливинський Pro Sport".

По ее словам, кот легко располагает к себе: "Он у меня крутой кот, который и прыгает, и играет, и ласковый, может прийти поспать вместе". Именно поэтому, подчеркнула Магучих, неудивительно, что к нему так привязались.

Также спортсменка объяснила, почему не берет питомца с собой на сезон: "Это стресс для кота. Мы постоянно перемещаемся", — отметила она, добавив, что животным важнее территория, чем смена людей. Сейчас, по ее словам, кот остается дома, где его любят и о нем заботятся, а сама Магучих призналась, что с детства не представляет жизни без животных и именно поэтому когда-то решила взять кота из приюта.

Напомним, что Анастасия Магучих родилась на 10 лет раньше своей титулованной сестры. Именно Анастасия привела будущую чемпионку мира и Олимпиады, а также рекордсменку планеты на первую тренировку. Ярослава позже признавалась, что доводила сестру и та именно по этой причине отдала ее в секцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!