Нравилась мальчикам и довела сестру: как в юности выглядела Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих в свои 23 года вошла в историю мировой легкой атлетики в прыжках в высоту. Уроженка Днепра накануне Игр в столице Франции побила рекорд планеты, который еще 37 лет назад установила Стефка Костадинова из Болгарии.

Видео дня

По признанию спортсменке, в подростковом возрасте она, как и все дети, занималась творчеством, а легкая атлетика появилась в ее жизни несколько позже. "В школьные годы я ходила на уроки рисования, но потом спорт заполнил все свободное время. В школу надо было ходить, получать знания, я это понимала. Но после сборов было тяжело. Особенно на математике", – делилась воспоминаниями Ярослава, пишет "Відкритий".

В спорт Магучих привела сестра. "Ей надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась в то время. Тогда для меня это была просто игра", – рассказывала атлетка.

Также чемпионка вспомнила, что в школе пользовалась повышенным вниманием у одноклассников: "Мне с детства нравились разные мальчишки. В первую очередь симпатизировала красавчикам, как это часто бывает в школе. Я тоже нравилась мальчикам, на уроках мне постоянно передавали записочки с нарисованными сердечками".

OBOZ.UA предлагает читателям редкие детские фото Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих поставила себе цель побить свой же мировой рекорд, а также превзойти достижение Игр, которое установила российская спортсменка из Минобороны РФ. Также она рассказала, что ей писали хейтеры накануне Олимпиады, и с чем столкнулась в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!