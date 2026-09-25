Магучих вернулась в Украину и попала в "момент на всю жизнь": где заметили мировую рекордсменку. Фотофакт

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих, как и обещала, после короткого отпуска в Барселоне вернулась в Украину. Наша соотечественница, которая недавно отпраздновала 25-й день рождения, была замечена в Днепре на футбольном турнире "Путь чемпионов" на кубок главы днепровской ОГА.

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Соответствующие снимки опубликовали юные фанаты, которые воспользовались возможность сфотографироваться с олимпийской чемпионкой Парижа-2024. Магучих подарила поклонникам просто нереальные эмоции, о чем пишут в социальный сетях их родители.

"Для кого-то – просто фотография. А для ребенка – момент, который может остаться в памяти на всю жизнь. И я очень хочу, чтобы именно такие моменты становились для нее мотивацией работать еще усерднее, тренироваться, не сдаваться и однажды самой оказаться на том уровне, на который она сегодня смотрит с восхищением", – поделилась в Instagram Анастасия Ткачук.

Напомним, что в нынешнем году украинская легкоатлетка выиграла чемпионаты Украины в помещении и на открытом воздухе, а также первенство Европы и первый в истории Абсолютный чемпионат мира.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Абсолютном чемпионате мира, после которого она не стала возвращаться в Украину.

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