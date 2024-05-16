'Фьюри тонул': как жена-цыганка спасла жизнь звездному боксеру, а чемпион ночевал в больнице у кровати больной дочери

Никакого объединительного чемпионского боя 18 мая между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и англичанином Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) могло и не быть, если бы в свое время жена британца забрала детей и бросила спортсмена один на один со своими проблемами с наркотиками и алкоголем и суицидальными мыслями. А Тайсон и не скрывает, что Пэрис его спасла.

OBOZ.UA собрал историю любви самого непредсказуемого боксера современности, который взял себе в жены "кочевницу" с характером, едва не потерял дочь и боролся с внутренними демонами.

Пэрис Мулрой также, как и Тайсон, родилась в большой цыганской семье. Или, как еще принято говорить, в семье потомков ирландских "путешественников". Будущая миссис Фьюри росла с тремя братьями и сестрами и какое-то время вместе с родными вела кочевой образ жизни.

"Я – путешественница, цыганка. Когда я была маленькой девочкой, я выросла в караванах", – рассказывала позже Пэрис, которая познакомилась с Тайсоном благодаря тете боксера на свадьбе общего друга. Будущему чемпиону тогда было 17 лет, а девушке – 15.

Первая встреча оказалась не самой приятной, поскольку острый на язык Фьюри сравнил миловидную блондинку с куклой Синди, которая на тот момент считалась более дешевой версией Барби, что обидело Пэрис. Поэтому второй раз молодые люди увиделись уже на 16-летие девушки, но вот после этой встречи у Тайсона и Пэрис начались отношения.

"Нашим первым свиданием был просмотр "Кинг-Конга" в кинотеатре, и позже я узнала, что после этого он сказал своим родителям, что собирается жениться на мне", – рассказывала будущая миссис Фьюри.

Также Пэрис впоследствии призналась, что Тайсон понравился ей с самой первой встречи, однако она не собиралась стать легкой добычей местного ловеласа: "Он понравился мне с самого начала, поскольку сильно отличался от других парней. Но я не сразу сказала "да" его многочисленным приглашениям на свидание, и он делал это много раз, прежде чем я согласилась!".

Все дело в том, что родители Пэрис не разрешали ей встречаться с мальчиками до 16-летия, поэтому ей было очень важно, что Тайсон станет ее первым парнем.

"Наши первые годы свиданий – одни из моих самых любимых воспоминаний с Тайсоном. Это катание на коньках и пикники, это было действительно просто, но весело, и мы всегда говорили о нашем будущем вместе", – писала Пэрис в своих социальных сетях.

Но если блондинка не стремилась к популярности и публичной жизни, то Тайсон уже собирался стать звездой спорта: "Он сказал мне под деревом в 17 лет, что собирается стать чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, я подумала: "Ты сумасшедший!" Я никогда не ожидала, что он будет развиваться так, как случилось. Когда это произошло, мы просто выросли вместе с ним и адаптировались. Это никогда не было неожиданностью, но я не ожидала, что это зайдет так далеко".

Где-то после двух лет отношений спортсмен наконец-то решил сделать то, что и обещал – жениться на Пэрис. И так как оба являются верующими католиками, до свадьбы молодые люди ни разу не спали вместе: "Даже после того как мы помолвились, Тайсон спал в трейлере во дворе моих родителей, а я – в доме".

Свадьбу назначили на ноябрь 2008 года, но она едва не сорвалась из-за непостоянства и импульсивности Тайсона. Боксер строил свою карьеру и хотел перенести торжество на несколько месяцев вперед, чтобы вписаться в график соревнований. При этом попросил о переносе не Пэрис, а ее маму, что задело девушку и она решила разорвать отношения. Тайсон не верил в происходящее.

"В мире Тайсона наш знаменательный день мог быть перенесен по его прихоти, как и один из его боев. Но я ничего не могла с этим поделать и наотрез отказалась менять дату. Конфликты следовали один за другим, и после ужасной ссоры я решила отменить свадьбу и закончить наши отношения. Он думал, что я шучу, но когда я выложила всю правду, он понял, что все серьезно", – вспоминала Пэрис.

Расстроенный и несколько растерянный Фьюри отправился залечивать разбитое сердце на Ибицу, но после отдыха вернулся к бывшей невесте и попытался ее вернуть: "Тайсон прислал мне эмоциональное сообщение. Он сказал, что не может поверить, что я так легко отказалась от наших отношений, и ему невыносима мысль, что я могу встретить кого-то другого".

В итоге пара поженилась в ноябре 2008 года по цыганским обычаям на родине Пэрис в городе Донкастер, а на свадьбе собралось около 300 человек.

"Единственное, о чем я жалею в жизни, – секс до брака. Если бы я мог стереть это из памяти, то моя жизнь была бы практически идеальной. У меня было, наверное, более 500 женщин, не знаю, сбился со счета", – позже признался Фьюри.

В сентябре 2009 года Пэрис родила боксеру дочь Венесуэлу, а через два года в семье боксера появился сын Принс. И пока Тайсон шел к своему большому чемпионскому бою с украинцем Владимиром Кличко, вторая половинка Фьюри заботилась о детях и доме.

Однако чемпионские титулы, которые британец отобрал у Кличко 28 ноября 2015 года, не принесли ему ожидаемого удовлетворения от поставленной цели. Наоборот, та победа едва не стоила Фьюри жизни. У Тайсона начались проблемы с психикой, которые он заедал фастфудом и наркотиками и запивал алкоголем.

По словам жены, Фьюри считал, что публика обесценила его успех: "Он возвращался домой и говорил: "Да какой в этом смысл? Это ничего не значит. Никто этого не ценит". Он начал говорить, что у него депрессия, и задавался вопросом: "В чем смысл жизни?".

"В то время, на протяжении двух или трех лет, я была беременна и рожала детей. И даже не знала некоторых вещей, которые с ним происходили. Когда в газете написали, что он злоупотребляет наркотиками, я не знала об этом. А потом мы прошли через все испытания, когда у него были мысли о самоубийстве. Иногда Тайсон приходил и говорил: "Я не собираюсь задерживаться здесь надолго, я больше не могу", – признавалась миссис Фьюри.

Пэрис стала поддержкой боксера во время депрессии, но даже ее надломила новость о следах кокаина в допинг-пробе мужа. Девушка никогда не чувствовала себя настолько разбитой: "Это действительно было похоже на последнюю каплю. И я сомневалась, сможет ли наш брак пережить эту неудачу. Но, как и много раз до этого, я сказала себе, что нужно сидеть тихо и перетерпеть бурю".

Но как бы Пэрис не убеждала себя, что все скоро наладится, ситуация усугублялась. Она говорила, Тайсон тонул, а миссис Фьюри собиралась забрать детей и уйти от мужа: "Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, разбивалась и думала: "Я не справлюсь". Несколько раз я уже собирала детей, вещи и шла к машине. Но затем думала: "Как я могу уйти?" Если вы действительно любите кого-то, то не оставите его на произвол судьбы?"

Помимо заботы о детях Пэрис приходилось следить за тем, чтобы Тайсон не совершил самоубийство и искать ответы на свои вопросы. Девушке стало легче, когда врачи подтвердили, что ее муж ментально болен: "Мы больше не думали, что с ним что-то не так. Демоны были в нем с самого детства. Нам стало намного легче принять то, через что он прошел. Он – не плохой и не эгоист, на самом деле это такая болезнь".

Биполярное расстройство объясняло сильные перепады настроения Фюри, которое менялось от искусственных максимумов до суицидальных минимумов. А обсессивно-компульсивное расстройство объясняло его глубоко зацикленное поведение, которое на разных этапах проявлялось в виде навязчивых тренировок или загулов, когда Фьюри выходил в магазин в Моркаме, а просыпался в Нью-Йорке.

Считается, что ключевым моментом в реабилитации Фьюри стала вечеринка, куда он пошел в костюме скелета, а затем вернулся в 10 утра и сказал жене, что завязывает с алкоголем и хочет вернуться в бокс. Спортсмен даже пошел к психотерапевту, а затем совершил громкий камбек в ринге.

Помимо проблем Фьюри с психикой пара прошла через потерю детей и борьбу за жизнь своей третьей дочери Афины.

"К большому сожалению, мы потеряли двух младенцев, что было ужасно для нас обоих. Я родила Венесуэлу в 19, затем и Принца. Но в 2014 году я потеряла одного ребенка, и у меня был пятилетний перерыв, я не могла забеременеть. Пришлось пройти тесты на фертильность", – рассказывала Пэрис.

"И вместо того чтобы быть рядом с ней, я находился в другом крыле той же больницы у кровати умирающего дяди Хьюи. Обе трагедии случились одновременно в конце 2014 года. Я боролся с этим и выбросил из головы. Тогда мне было необходимо сконцентрироваться на боксе и не думать о плохом до боя с Кличко", – рассказывал Фьюри.

Второй выкидыш произошел у Пэрис в июне 2018 года, в день поединка Фьюри с Сефером Сефери после трехлетнего простоя британца: "В день боя, я знала, что потеряла нашего ребенка, но не говорила об этом Тайсону до того, как он вышел на ринг. Пять недель спустя мы снова забеременели".

Фьюри как раз готовился к третьему бою с Деонтеем Уайлдером, когда у него родился шестой ребенок – дочь Афина, у которой обнаружили опасный порок сердца. По словам Пэрис, ее сердце билось невероятно быстро, делая более 300 ударов в минуту, когда оно должно было делать что-то вроде 120. Это вызвало массу других осложнений, поэтому врачи попытались замедлить его.

"Врачи дали ей таблетки, чтобы замедлить ее сердцебиение, и когда они убрали трубку, то думали, что все нормализуется. Но я думаю, что накопление лекарства и всего остального было слишком большим. Она была у меня на руках, перестала дышать и перестала отвечать. Ее пульс угасал – она ​​умирала у меня на руках", – вспоминала девушка.

Фьюри во время подготовки к бою поселился в доме Рональда Макдональда рядом с больницей и как раз находился на пробежке, когда ему позвонила жена: "Она была в истерике. "Ребенок умер", – кричала она. Я бежал в палату так быстро, как только мог, опасаясь самого худшего. Грудь горела, ноги болели, и пока я бежал, то изо всех сил успокаивал Пэрис: "Все будет хорошо. Пусть врачи работают. Не волнуйся".

К счастью, доктора сумели вернуть девочку к жизни и через три недели выписали ее из больницы. А Тайсон все это время находился рядом с женой и спал то в доме Макдональда, то на полу в больнице: "Это не лучший способ подготовиться к поединку за титул чемпиона мира с человеком, который говорил о моем убийстве. Но какой смысл искать оправдания? Сейчас или никогда".

В итоге Фьюри выиграл и третий бой у Уайлдера, хотя успел побывать в нокдауне, а в сентябре 2023 года у Цыганского короля родился седьмой ребенок – четвертый мальчик. К слову, в именах всех сыновей боксера есть Принц – из-за королевского прозвища Тайсона.

Несмотря на то, что Фьюри уважает культуру своих предков, он хочет, чтобы его сыновья не бросали школу в 11 лет, как это принято в цыганских семьях: "У моих дочерей не будет образования, потому что при нашем образе жизни оно не нужно, особенно женщинам. Они вырастают, выходят замуж и ухаживают за мужчиной. Но я хочу, чтобы у моих сыновей было образование, потому что у меня его нет, ведь я действительно тупой".

"Хочу дать сыновьям образование, чтобы они не занимались мошенничеством. Надеюсь, они не пойдут по моим стопам. Но они все будут заниматься боксом, потому что, даже если не станут боксерами, это научит их ценить жизнь", – считает Тайсон.

К слову, старшая дочь Венесуэла тоже бросила школу в 11 с разрешения родителей, но занимается по программе с репетитором. Кроме традиций, постоянно посещать школу девочке мешал семейный график с частыми разъездами.

Пэрис за последние годы превратилась из домохозяйки и жены Тайсона в настоящую самостоятельную звезду Британии благодаря документальному сериалу "Дома с Фьюри", где рассказывается о жизни семьи. Она также является автором книг-бестселлеров "Любовь и ярость" и "Как она это делает? Дети, Тайсон и я". Помимо этого Пэрис регулярный гость программы "Свободные женщины" на канале ITV.

А Тайсон после почти 16 лет брака признается в любви своей жене и ценит, что она не бросила его в критический момент: "Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через все… Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как уже говорил, без этого человека я все равно хотел бы умереть".

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