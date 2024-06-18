'Лунин считает себя великим?' Легенда 'Динамо' пришел в ужас от поражения Украины от Румынии на Евро-2024

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игроков сборной Украины за поражение от Румынии на старте чемпионата Европы 2024 года. Бронзовый призер Олимпийских игр-1972 отметил, что ни один из лидеров "сине-желтых" не проявил себя в поединке, где нужно был переламывать его ход.

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Об этом Сабо заявил в интервью порталу Sport.ua. Участник чемпионата мира-1966 признался, чтобы просто шокирован игрой украинцев, которые в матче с Румынией допустили громадное количество ошибок. Особенно досталось от легендарного динамовца вратарю Андрею Лунину, который был признан аналитическими порталов худшим в поединке.

"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Первый гол – его ошибка. Второй гол Лунин пропустил под руками. Цыганков – вообще ужас. Не знаю, кто его хочет купить. Довбик тоже себя не показал. Мудрик – тоже ноль. Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва", – сказал Сабо.

До этого другой экс-динамовец Виктор Леоненко пришел в ярость из-за поражения украинцев от Румынии. А форвард Роман Яремчук назвал одну из главных причин неудачи.

Сразу после финального свистка украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко. В свою очередь капитан "сине-желтых" Тарас Степаненко откровенно высказался о поражении.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что игроки выгнали его из раздевалки после поражения от Румынии.

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