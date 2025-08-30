УкраїнськаУКР
Лучшей теннисистке России, которая радовалась нападению на Украину, прилетела карма на US Open

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Первая ракетка России Мирра Андреева (№5 WTA) сенсационно вылетела в третьем круге US Open, уступив 139-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд со счётом 5:7, 2:6. Для 18-летней россиянки это уже второй случай в этом году поражения от соперницы из-за пределов топ-100: ранее она проиграла Лоис Буассон в четвертьфинале Roland Garros.

US Open оставался единственным турниром "Большого шлема", где Андреева не доходила до второй недели: теперь эта серия прервана.

Перед турниром россиянка считалась одним из главных фаворитов среди женщин: её шансы на титул букмекеры оценивали коэффициентом 11.00. Выше вероятность победы была только у Коко Гауфф (6.50), Арины Соболенко (4.00) и Иги Швентек (3.50).

Матч с Таунсенд показал психологическую слабость Андреевой. Она уже не устраивала истерик, как на Roland Garros, но всё равно срывалась: в первом сете ударила себя ракеткой, во втором — слегка поплакала.  

Тэйлор Таунсенд в третий раз в карьере, и впервые с весны-2023, обыграла соперницу из топ-10, выйдя в 1/8 финала US Open. Теперь она встретится с Барборой Крейчиковой.

С начала полномасштабного вторжения Андреева лайкала антиукраинские публикации и поздравления с Днём рождения главаря России.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская просила организацию наложить санкции за такое поведение, но WTA отказалась вмешиваться.  

