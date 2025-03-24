'Лучше бы пропустили раньше': капитан сборной Украины прокомментировал поражение от Бельгии

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко выразил недовольство игрой команды в ответном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией. Футболист донецкого "Шахтера" отметил, что команда играла слишком осторожно, а завестись смогла только после того, как пропустила второй гол.

Видео дня

Об этом Матвиенко заявил в эфире Megogo, передает "Суспильне Спорт". По словам центрального защитника нашей команды, все футболисты надеялись на совсем другой результат игры в Генке и испытывают полное опустошение, поскольку украинцам очень хотелось вернуться в элитный дивизион турнира.

"Опустошение. Не тот результат, которого мы хотели, не та игра, которую мы хотели – все пошло не так, как планировали. Трудно сказать конкретный момент. Чего не хватило – не хочется искать виновных. Посмотрим на видео, разберем. Плохая игра. Мне кажется, что лучше бы мы пропустили раньше и поскорее включились в игру. А когда поздно пропустили, то пытались удержать результат. Конечно, хотелось подняться в дивизион А. Никто не хочет выходить на игру и проигрывать", – сказал Матвиенко.

Напомним, украинцы проиграли бельгийцам на выезде с разгромным счетом и не смогли выйти в дивизион А Лиги наций по итогам двухматчевого противостояния. Тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не согласился с главной претензией к его команде.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которые не удалось удержать преимущество после домашней победы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!