Лучшая лыжница России свалилась в гонке ОИ-2026 и покатилась по склону. Видео

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии российская лыжница Дарья Непряева упала во время женского скиатлона на дистанции 2×10 км. Падение произошло на сложном повороте во время спуска и попало в телевизионную трансляцию.

Инцидент случился на классической части гонки в Вальтеллине. Непряева не удержала равновесие на одном из поворотов и покатилась по склону, потеряв драгоценные секунды.

Примечательно, что ранее на этом же участке трассы допустили падения олимпийская чемпионка из США Джессика Диггинс и норвежка Каролине Симпсон-Ларсен.

После смены лыж на коньковую часть спортсменка из России уступала лидеру одну минуту 38 секунд и находилась за пределами топ-20. В итоге Непряева финишировала 17-й с отставанием 3 минуты 56,1 секунды от победительницы гонки. "Золото" выиграла шведка Фрида Карлссон, "серебро" досталось Эббе Андерссон из Швеции, "бронза" у норвежки Хейди Венг.

После финиша 23-летняя уроженка Твери призналась, что гонка стала для нее одной из самых тяжелых в карьере. По словам лыжницы, с самого старта скиатлон не задался: на классическом этапе возникали постоянные проблемы с состоянием и трассой, а сложные погодные условия только усугубили ситуацию. Падение на третьем круге стало переломным моментом и окончательно выбило ее из борьбы, так как лыжи буквально "врезались в кашу", после чего удержаться на ногах уже не удалось.

На коньковой части дистанции Непряева чувствовала себя немного увереннее, однако общее состояние, по ее признанию, оставалось крайне тяжелым. Спортсменка подчеркнула, что сильно разочарована результатом и оценила свое выступление крайне низко, назвав его "ужаснейшим скиатлоном" в своей карьере.

При этом она отметила, что в разгар Олимпийских игр уже невозможно кардинально что-то изменить, остается лишь сделать выводы и попытаться учесть допущенные ошибки в следующих стартах.

Дарья Непряева – одна из ведущих российских лыжниц и лидер женской команды в сезоне 2025/26. Двукратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и мастер спорта, она выиграла общий зачёт Кубка России сезона 2024/25 и стала единственной представительницей российских женских лыжных гонок на Играх-2026, где выступает в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, в программе соревнований разыгрывается 116 комплектов наград.

