Россияне пожаловались на массированную атаку дронов: взрывы в трех областях. Видео

В ночь на, 9 июня, Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотников. По официальным сообщениям Министерства обороны РФ, в воздушном пространстве Воронежской области было уничтожено 17 беспилотников. Воздушная тревога звучала также в Самарской, Тамбовской и Мордовской областях.

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Первые сообщения об угрозе появились вечером 8 июня. В 21:59 жителей Воронежской области официально предупредили о воздушной опасности. Вскоре жители города Борисоглебск начали сообщать о мощных взрывах и работе ПВО, в частности в районе местного аэропорта.

Российские региональные каналы МЧС и администрации подтвердили, что в нескольких областях был зафиксирован запуск систем противовоздушной обороны. На данный момент Минобороны РФ не разглашает информацию о нанесенном ущербе, пострадавших или точных целях удара.

В российских телеграммах отмечается что, это одна из самых масштабных атак БПЛА по Воронежскому региону за последнее время. В самой области сработала по меньшей мере одна из батарей ПВО, что свидетельствует о наличии опасности для объектов критической инфраструктуры или военных целей.

Кроме Воронежской, взрывы также слышали в Самарской и Тамбовской областях. Там тревога была объявлена из-за вероятной угрозы атаки дронов.

Информация о возможных попаданиях или разрушениях уточняется. Официальных снимков или подтвержденных кадров с места событий пока нет, однако российские Telegram-каналы публикуют видео со звуками взрывов.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в российских Энгельсе и Рязани пожаловались на взрывы. А в Брянске минувшей ночью под атаку дронов попал аэропорт.

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