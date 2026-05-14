Ломаченко покинул Украину, оказавшись у друзей России. Фотофакт

Василий Ломаченко опубликовал фото из Греции. Бывший чемпион мира пр боксу сфотографировался возле монастыря святого Пантелеймона на Афоне, который известен связями с российским православным монашеством.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях разместил снимок на своей странице в Facebook. На фото Ломаченко позирует на фоне монастыря святого Пантелеймона, а публикацию сопроводил подписью: "Мир Всем" с православным крестом. Геолокация была указана на греческом языке: Μονή Αγίου Παντελεήμονος.

Монастырь святого Пантелеймона считается главным центром русского монашества на Афоне и известен под названием "Русик". Обитель входит в число 20 действующих монастырей полуострова и находится под юрисдикцией Константинопольского патриархата, однако исторически ориентируется на Русскую православную церковь.

Ломаченко неоднократно публично демонстрировал поддержку УПЦ МП. На Пасху 2026 года бывший боксер служил пономарем в одном из храмов Одесской области.

Публикация спортсмена вызвала обсуждение в соцсетях, поскольку монастырь святого Пантелеймона ассоциируется с российским религиозным влиянием и долгие годы финансировался российскими меценатами.

Отметим, что в 22-м году Ломаченко уже ездил на Афон. Он выложил фото, где предстал в черном облачении.

