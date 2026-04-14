'Это перегиб': новое видео с Ломаченко вызвало споры в сети

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Знаменитый боксер, закончивший карьеру летом минувшего года, присоединился к пасхальное службе в одном из храмов родного Белгород-Днестровского, чем вызвал новую волну критики со стороны украинцев.

Соответствующее видео было опубликовано на странице сообщества Golden Boxing UA в социальной сети Instagram. В описании к ролику отмечено, что Ломаченко помогал священнику храма проводить праздничную службу. На кадрах видно, как двукратный олимпийский чемпион несет кропильницу со святой водой.

В комментариях под видео многие украинцы снова осудили легендарного спортсмена в служении УПЦ МП, которая тесно связана с российскими спецслужбами.

"Ждун", "В*та шоу", "Вася в трусиках", "Вася что, с охраной? Тип в зеленом? Или просто показалась?", "Вася предал свой народ под влиянием ФСБшных попов!", "Православие головного мозга", "Вася, это перегиб", "Врагу служит", – отреагировали на ролик поклонники бокса.

В то же время многие поддержали Ломаченко: "Вася – уважение", "Молодец", "Красавчик", "Благодаря тебе, Василий, еще не полностью потерял веру в людей".

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко призвал наказать агентов Кремля в УПЦ МП, отвечая на вопрос болельщика в социальной сети Instagram.

