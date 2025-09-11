'Лизнул зачетно'. Легендарный Павел Буре назвал 'заслугу Путина' и стал посмешищем

Легендарный российский хоккеист Павел Буре оказался в центре критики после комментариев о желании иностранных спортсменов получить гражданство РФ. В интервью Буре рассказал о визите в Москву Глена Сатера, бывшего президента "Нью‑Йорк Рейнджерс", и отметил, что американец был впечатлён безопасностью, ресторанами и прогулками по городу.

"И то, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять российское гражданство — заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, который подписывает соответствующие указы", — заявил 54-летний москвич в интервью "Матч ТВ".

Пользователи соцсетей отреагировали на слова хоккеиста с иронией и критикой. "Лизнул зачётно", "Генофонд страны разрушен окончательно, если из знатного российского рода такое несет", "Так больно, когда любимые спортсмены детства превращаются в лизоблюдов", — писали комментаторы.

Другие отмечали несоответствие личного опыта Буре с реальной ситуацией в стране: "Паша давно уже завязал с хоккеем, но немного вещи уже в таком возрасте надо понимать начинать".

