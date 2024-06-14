Лидер гонки. 'Милан' нацелился на футболиста сборной Украины – СМИ

Форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Испании серьезно заинтересовался легендарный "Милан", который уже вышел с предложением "Жироне" о трансфере футболиста.

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Об этом информирует портал El Gol Digital. По его данным, в последние дни именно "россо-нери" вырвались в лидеры в борьбе за украинского 26-летнего нападающего, который в минувшем сезоне записал на свой счет 25 голов во всех турнирах (24 – в Ла Лиге и один – в квалификации Лиги чемпионов за "Днепр-1").

"Милан" видит в Довбике замену французу Оливье Жиру, который покинул итальянский клуб после трех сезонов. Француз сыграл за "красно-черных" 132 матча, забив 49 голов.

Еще один претендент на украинского нападающего – мадридский "Атлетико" – пока ждет развития ситуации вокруг футболиста. "Матрасники" не горят желанием выплачивать отступные за Довбика в размере 40 миллионов евро.

Напомним, что в составе "Милана" выступал легендарный футболист сборной Украины Андрей Шевченко, который является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба, наколотив 175 мячей.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин близок к уходу из мадридского "Реала", который уже нашел футболисту замену.

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