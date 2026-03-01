УкраїнськаУКР
"Это просто космос!" Самая красивая легкоатлетка Украины завоевала "серебро" ЧУ и поразила интернет. Видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой спортсменкой страны, завоевала "серебро" чемпионата Украины-2026 в помещении. 28-летняя киевлянка с с третьего раза прыгнула на 1.96 м и уступила золотую медаль Ярославе Магучих лишь по количеству попыток. 

Видео дня

В социальных сетях решающий прыжок Юлии спровоцировал настоящий фурор. Комментатор "Супильне.Спорт" назвал случившеся "космосом". Юзеры под видео восхищаются грацией и красотой спортсменки, желая ей дальнейших успехов. 

По словам Левченко, соревнования в родном манеже вызвали у нее особые эмоции: она отметила, что, несмотря на ежедневные тренировки в этом зале, атмосфера в день старта была "совсем другой, магической", и добавила, что ощущала себя "как в совершенно новом месте", подчеркнув, что это было "действительно праздник спорта".

Говоря о повторении лучшего результата сезона, спортсменка в интервью "Суспильне.Спорт" сообщила, что старт стал для нее "немного сюрпризом", поскольку на предыдущих соревнованиях чувствовала себя не лучшим образом из-за ноги. Она пояснила, что времени на подготовку было немного, основное внимание уделялось восстановлению, и добавила: "была такая авантюра сегодня, но все удалось", отметив, что очень рада итогом.

Комментируя дискомфорт, Левченко рассказала, что после удачной попытки на 1.94 м в Торуни ей не понравились ощущения в ноге. По ее словам, она решила идти на более высокие высоты, однако нога не позволила реализовать все задуманное, при этом впереди оставался еще один важный старт. Спортсменка добавила: "все окей, двигаемся дальше", подчеркнув, что спорт "полон неожиданностей".

Также Левченко поддержала Екатерину Табашник, получившую травму во время турнира. Она заявила, что хочет поддержать коллегу, отметила, что за улыбками скрывается тяжелая и травмоопасная работа, и пожелала ей "самого быстрого восстановления", выразив надежду, что "все будет хорошо как можно скорее".

