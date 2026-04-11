Леннокс Льюис сказал, чем точно закончится бой Фьюри против Махмудова

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом вес Леннокс Льюис заявил, что ожидает уверенную победу Тайсона Фьюри над россиянином Арсланбеком Махмудовым.. По его мнению, исход боя не станет неожиданностью и завершится победой британского боксера. Опыт и уровень оппозиции Фьюри окажутся решающими факторами.

Бывший чемпион подчеркнул, что Махмудов представляет угрозу за счет габаритов и ударной мощи, однако этого недостаточно для победы на таком уровне.

"Это будет бой Тайсона Фьюри, в котором он выйдет и будет делать то, что захочет. Он неуловим, хорошо двигается, выбрасывает отличные комбинации и при этом быстр. Думаю, он закончит это в седьмом или восьмом раунде", – цитирует Льюиса BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) проведет бой против Арсланбека Махмудова (19-2, 18 КО) после 15-месячной паузы в большом спорте. Поединок состоится в ночь на 12 апреля в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Фьюри возвращается на ринг после двух поражений от Александра Усика, после которых он объявлял о завершении карьеры. Его соперник имеет высокий процент досрочных побед, однако уже дважды проигрывал.

Поединок рассматривается как возможный шаг к бою против Энтони Джошуа или возвращению в титульную гонку в тяжелом весе.

