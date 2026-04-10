Во сколько и где смотреть камбэк Тайсона Фьюри против россиянина: время начала и расписание трансляций боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возвращается впервые за полтора года выйдет на профессиональный ринг после того, как объявил о завершении карьеры в конце 2024-го. Цыганский король, как называют британца, решил совершить камбэк 11 апреля поединком против россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

ВО СКОЛЬКО БОЙ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Шоу принимает стадион лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Старт главного события вечера назначен на 00:30 воскресенья, 12 апреля, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – МАХМУДОВ

Украинские любители бокса смогут увидеть поединок благодаря трансляции на сервисе Netflix. Прямой эфир будет доступен по подписке, стоимость которой стартует с 5 евро.

Отметим, что Махмудов отказался называть себя русским перед боем с Фьюри. Уроженец Дагестана сейчас проживает в Канаде, что позволяет ему обходить санкции в отношении российских спортсменов.

Тайсон в случае победы до конца года, вероятно, проведет грандиозное противостояние с соотечественником Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Но нельзя исключать и варианта с поединком против Александра Усика (24-0, 15 КО), которому Цыганский король уже дважды проигрывал.

