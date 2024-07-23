Легкоатлетка-чемпионка не едет на ОИ из-за урагана. МОК отдал ее место украинской красавице

Многократная чемпионка Ямайки по легкой атлетики и действующая обладательница национального рекорда в метании молота Найока Клунис пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за того, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) не смогла заявить ее на Игры. JAAA заявила, что это ошибка возникла из-за урагана Берил, который прошел над страной в начале июля.

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По утверждению JAAA их система в эти дни не имела электричества и доступа в интернет, чтобы добавить фамилию спортсменки в список участниц ОИ-2024.

"Мы глубоко опечалены тем, что возникла эта ситуация, и прилагаем все усилия в надежде, что World Athletics и МОК найдут способ позволить Клунис участвовать в Олимпийских играх", — заявила JAAA.

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но ее отклонили.

"CAS не может решить вопрос с ситуацией с Клунис, так как у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела. Кроме того, ситуация возникла по прошествии 10-дневного окна для споров, связанных с Олимпийскими играми", - говорится в заявлении CAS.

Квоту, которую должна была использовать ямайская спортсменка, отдали Ирине Климец

. Для 29-летней уроженки Волыни это будет третья Олимпиада подряд.

На предыдущих двух в Рио-2016 и Токио-2020 наша чемпионка не смогла преодолеть квалификацию.

Летом 2022 года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходил в Мюнхене. Ирине из-за ее потрясающего внешнего вида несколько минут аплодировала весь Олимпийский стадион.

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