Легендарный Пакьяо первым же ударом вырубил знаменитого стримера в боксерском поединке. Видео

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) провел символический бокерский поединок со знаменитым стримером Дарреном Уоткинсом-младшим, более известным под псевдонимом IShowSpeed упал от удара в корпус от боксера Мэнни Пакьяо.

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Боксер показал контент-мейкеру несколько ударов.Сначала Пакьяо пробил три раза в бицепс IShowSpeed , после чего тот упал.

После спортсмен провел один удар в корпус стримеру, тот вновь оказался в нокауте на полу.

Для справки: IShowSpeed получил мировую известность благодаря своим разнообразными прямым трансляциям, в которых он играет преимущественно в видеоигры, в частности Roblox, Fortnite и FIFA. Воткинс известен своим часто шокирующим поведением во время стримов, что помогло ему завоевать много поклонников, а также поставило его в центр многочисленных споров.

Как сообщал OBOZ.UA в андеркарте Джошуа – Нганну непобедимый боксер сенсационно проиграл в 1-м раунде нокаутом после одного удара.

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