Легендарный клуб нацелился на футболиста сборной Украины – медиа

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат может продолжить карьеру в амстердамском "Аяксе". Футболист испанской "Жироны", которая по итогам минувшего сезона вылетела из высшего дивизиона чемпионата страны, хотел бы сменить команду, не желая выступать в Сегунде.

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Об этом информирует портал Todomercadoweb. В услугах нашего соотечественника заинтересован лично новый наставник четырехкратных победителей Кубка/Лиги чемпионов испанец Мичел Санчес. Он прекрасно знаком с возможностями Ваната по работе в "Жироне".

По мнению специалиста, Владислав идеально подходит под игровую модель амстердамской команды, которая в нынешнем еврокубковом сезоне стартовала в Лиге конференций. "Аякс" хочет как можно скорее завершить его подписание, чтобы исключить вероятность перехода украинца в другой клуб.

Наш футболист перешел в "Жирону" в конце лета минувшего года из киевского "Динамо" за 20 миллионов евро с бонусами. В своем первом сезоне в Испании Ванат сыграл 29 матчей во всех турнирах. Он записал на свой счет 10 голов и две результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик, которого выгнали из итальянской "Ромы", перешел в новую команду.

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