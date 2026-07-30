Итальянский тренер официально выгнал игрока сборной Украины: футболист подписал контракт с новым клубом

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской "Болонье". 29-летний футболист перешел в стан "россоблю" на правах аренды с возможностью полноценного перехода из "Ромы", тренер которой Джанпьеро Гасперини в буквальном смысле выставил его из состава.

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Об этом информирует официальный сайт "Болоньи". Наш соотечественник подписал контракт до 30 июня 2027 года и стал первым представителем Украины в истории итальянской команды, которая по итогам минувшего сезона чемпионата Серии А финишировала на восьмой строчке.

В услугах Довбика был заинтересован лично новый наставник "россоблю" Доменико Тедеско. До перехода специалист провел телефонный разговор с нашим нападающим, в котором заверил того, что он будет играть ключевую роль в команде в будущем сезоне.

Напомним, Довбик перешел в "Рому" летом 2024 года. За два сезона украинский нападающий провел за "волков" 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В минувшем клубном сезоне наш футболист потерял место в основе, а также столкнулся с чередой травм.

Как сообщал OBOZ.UA, основной правый защитник сборной Украины Ефим Конопля на правах свободного агента стал игроком менхенгладбахской "Боруссии".

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