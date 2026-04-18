Легендарный футбольный клуб впервые в истории вышел в УПЛ

Черновицкая "Буковина" досрочно обеспечила себе выход в Украинскую Премьер-лигу по итогам сезона в Первой лиге. Команда гарантировала место, дающее прямую путевку в элитный дивизион, за шесть туров до завершения чемпионата.

Видео дня

Клуб из Черновцов оформил повышение, занимая первое место в таблице и имея существенное преимущество над преследователями. После 24 туров "Буковина" набрала 66 очков и стала недосягаемой для конкурентов в борьбе за прямую путевку в УПЛ.

Это первое в истории клуба повышение в Премьер-лигу в ее современном формате. В последний раз команда выступала на высшем уровне в сезоне 1993/94, когда турнир носил название Высшая лига.

"Буковина" проводит один из самых успешных сезонов за последние десятилетия. В текущем чемпионате команда также достигла отметки в 200 побед в Первой лиге и вошла в число восьми самых титулованных клубов дивизиона.

Клуб существует более 65 лет. Среди достижений: шестое место в дебютном сезоне высшей лиги Украины в 1992 году, "серебро" Первой лиги 1996 года, а также победы во Второй лиге в 2000 и 2010 годах. В сезоне 2025/26 команда впервые вышла в полуфинал Кубка Украины, где сыграет против киевского "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!