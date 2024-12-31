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Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
5,4 т.
Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис назвал свой способ победы над украинским суперчемпионом Александром Усиком (23-0, 14 КО). По словам британца, наш соотечественник часто пропускает апперкоты и именно в этом заключается ключ к успех в противостояниях с ним.

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Такое мнение Льюис выразил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе также поставил под сомнение распространенное мнение о том, что 37-летний боксер из Симферополя плохо справляется с ударами по корпусу.

Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика
Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

"Как победить Усика? Я бы нанес хороший апперкот. Потому что он уязвим к подобным ударом. Я бы сильно ударил апперкотом и именно так бы провел бой с ним. Слабый корпус Усика? Слушайте, каждый, кто имеет с этим проблемы, идет и работает над телом. А потом только подогревает эти разговоры – пусть думают, что у меня слабый корпус, что я уязвим. Зато я теперь обладаю крепким корпусом и если меня попытаются ударить, получат в ответ", – сказал Льюис.

Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

Ранее Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) уже принял вызов другого британца – Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которого побеждал в 2023-м.

Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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