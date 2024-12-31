Легенда бокса Леннокс Льюис назвал единственный способ победить Усика

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис назвал свой способ победы над украинским суперчемпионом Александром Усиком (23-0, 14 КО). По словам британца, наш соотечественник часто пропускает апперкоты и именно в этом заключается ключ к успех в противостояниях с ним.

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Такое мнение Льюис выразил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе также поставил под сомнение распространенное мнение о том, что 37-летний боксер из Симферополя плохо справляется с ударами по корпусу.

"Как победить Усика? Я бы нанес хороший апперкот. Потому что он уязвим к подобным ударом. Я бы сильно ударил апперкотом и именно так бы провел бой с ним. Слабый корпус Усика? Слушайте, каждый, кто имеет с этим проблемы, идет и работает над телом. А потом только подогревает эти разговоры – пусть думают, что у меня слабый корпус, что я уязвим. Зато я теперь обладаю крепким корпусом и если меня попытаются ударить, получат в ответ", – сказал Льюис.

Ранее Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) уже принял вызов другого британца – Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которого побеждал в 2023-м.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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