7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Бывшая звезда биатлона Лаура Дальмайер попала в серьёзный несчастный случай в горах Пакистана. По предварительным данным, она получила тяжёлые травмы после камнепада в районе Каракорума. Поиски были прерваны с наступлением темноты.

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Как сообщило руководство спортсменки телеканалу ZDF, инцидент произошёл 28 июля около полудня по местному времени на высоте примерно 5700 метров. Дальмайер находилась на восхождении в альпийском стиле вместе с партнёршей по связке, когда на них сошёл камнепад.

Сразу после этого была подана экстренная тревога, и спасательная операция началась незамедлительно. Однако из-за отдалённости и труднодоступности региона вертолёт смог добраться до места происшествия только утром 29 июля.

Во время облёта с воздуха удалось установить, что Лаура как минимум тяжело ранена — признаков жизни обнаружено не было . Однако никто из спасателей пока не смог добраться до неё напрямую.

Вечером, с наступлением темноты, власти Пакистана были вынуждены временно прекратить поиски. Операция возобновится утром следующего дня. В спасательной миссии участвуют международные команды и опытные альпинисты.

Происшествие случилось в районе вершины Лайла Пик (высота — 6069 м), в массиве Каракорум. Напарница Дальмайер уже спустилась вместе с другими альпинистами и находится в безопасности.

Родом из Гармиш-Партенкирхена, Лаура Дальмайер – квалифицированный горный и лыжный гид, активный член горноспасательной службы. Она считается очень опытной и крайне осторожной альпинисткой. Её представители попросили уважать частную жизнь семьи и воздержаться от вопросов, пока не будет подтверждённой информации.

Лаура Дальмайер — легенда мирового биатлона. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала две золотые медали, а всего на её счету семь титулов чемпионки мира. Её звёздный час пришёлся на чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене, где она взяла пять золотых медалей и одну серебряную. В сезоне 2016/17 она выиграла общий зачёт Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA в мае 2019 года Дальмайер сенсационно объявила о завершении карьеры. Спортсменка тогда признавалась, что больше не находит в себе мотивации продолжать выступления.

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