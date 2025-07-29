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7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
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7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Бывшая звезда биатлона Лаура Дальмайер попала в серьёзный несчастный случай в горах Пакистана. По предварительным данным, она получила тяжёлые травмы после камнепада в районе Каракорума. Поиски были прерваны с наступлением темноты.

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7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Как сообщило руководство спортсменки телеканалу ZDF, инцидент произошёл 28 июля около полудня по местному времени на высоте примерно 5700 метров. Дальмайер находилась на восхождении в альпийском стиле вместе с партнёршей по связке, когда на них сошёл камнепад.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Сразу после этого была подана экстренная тревога, и спасательная операция началась незамедлительно. Однако из-за отдалённости и труднодоступности региона вертолёт смог добраться до места происшествия только утром 29 июля.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Во время облёта с воздуха удалось установить, что Лаура как минимум тяжело ранена — признаков жизни обнаружено не было. Однако никто из спасателей пока не смог добраться до неё напрямую.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Вечером, с наступлением темноты, власти Пакистана были вынуждены временно прекратить поиски. Операция возобновится утром следующего дня. В спасательной миссии участвуют международные команды и опытные альпинисты.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Происшествие случилось в районе вершины Лайла Пик (высота — 6069 м), в массиве Каракорум. Напарница Дальмайер уже спустилась вместе с другими альпинистами и находится в безопасности.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Родом из Гармиш-Партенкирхена, Лаура Дальмайер – квалифицированный горный и лыжный гид, активный член горноспасательной службы. Она считается очень опытной и крайне осторожной альпинисткой. Её представители попросили уважать частную жизнь семьи и воздержаться от вопросов, пока не будет подтверждённой информации.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Лаура Дальмайер — легенда мирового биатлона. В 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала две золотые медали, а всего на её счету семь титулов чемпионки мира. Её звёздный час пришёлся на чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене, где она взяла пять золотых медалей и одну серебряную. В сезоне 2016/17 она выиграла общий зачёт Кубка мира.

7-кратная чемпионка мира по биатлону попала в катастрофу в горах Пакистана. Спасательная операция обнаружила признаков жизни

Как сообщал OBOZ.UA в мае 2019 года Дальмайер сенсационно объявила о завершении карьеры. Спортсменка тогда признавалась, что больше не находит в себе мотивации продолжать выступления.

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