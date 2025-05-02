'Куда лезет?' Усик взбесил экс-чемпиона мира из России обращением к Трампу

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев возмутился обращением Александра Усика к президенту США Дональду Трампа, в котором наш соотечественник призвал не идти на поводу у России. Представитель страны-агрессора раскритиковал украинского боксера, отметившись нелепыми рассуждениями о политике.

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Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Любопытно, что ярый Z-патриот, который служит диктаторскому режиму Владимира Путина, поддерживает уничтожение Украины и убийства ее жителей, вспомнил о религии и вере в Бога, не увидев в своих словах отсутствие логики.

"Где Усик, где Трамп и где политика? Пусть поставят Усика президентом Украины. Уже одного поставили. На президента надо учиться, чтобы управлять страной. Надо всю жизнь этому посвятить. Куда Усик лезет. Не научил их ничему Зеленский. Теперь Усик еще лезет. Занимайся своим делом молча, и все! Делай что должен, и будь что будет. Живи по заповедям. Он же православный. Живи по заповедям божьим, вот и все. Он сам это знает и пропагандирует", – сказал Лебедев.

Ранее Александр напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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