Кубок мира по биатлону завершился исторической сенсацией

Сборная Германии по биатлону впервые в истории не смогла выиграть ни одной золотой медали в сезоне как в мужских, так и женских соревнованиях. Ни в одной из 69 гонок, включая Олимпийские игры 2026 года в Милане, немецким спортсменам не удалось подняться на наивысшую ступень пьедестала.

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Серию без золотых медалей почти удалось прервать в последней гонке сезона Кубка мира, когда на "золото" мужского масс-старта в Холменколлене претендовал Филипп Наврат. На последнем круге он шел на расстоянии в менее чем секунду от лидера, но уступил на финише первое место норвежцу Йогану-Олаву Ботну.

Без подиумов Германия не осталась: Филипп Хорн и тот же Наврат выигрывали медали личных соревнований и приложились к "бронзе" в мужской эстафете Рупольдинга. А женская сборная также дважды занимала третье место в эстафетах, а единственный личный подиум команде принесла Франциска Пройсс.

Также Германия становилась призером Игр-2026, когда заняла третье место в смешанной эстафете четверкой Наврата, Пройсс, Юстуса Штрелоу и Ванессы Фойгт. Немецкая сборная без единой победы завершает сезон впервые в новейшей истории Кубка мира с сезона 1987/88, когда в серии начали проводиться соревнования женщин.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по биатлону установила исторический антирекорд Кубка мира.

