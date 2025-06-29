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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель

Блог | Кто лучший бомбардир сборной и чемпионата Украины

Андрей Шевченко

14 мая в Житомире состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины-2024/2025. Почетный трофей оспаривали гранды нашего футбола – "Динамо" и "Шахтер".

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Для дончан это был 21-й финал, для киевлян – 18. В итоге 15-й кубковый успех отпраздновали "горняки". 120 минут матча победителя не определили, а в серии пенальти, футбольной лотерее, удача улыбнулась "Шахтеру" – 6:5.

Напомню, кроме этих двух клубов Кубком Украины также владели "Черноморец" (два раза), "Ворскла", "Таврия" (по одному).

Розыгрыш Кубка по новой формуле

В регламент розыгрыша Кубка страны-2025/2026 УАФ планирует внести некоторые изменения. Есть предложение, чтобы 12 клубов УПЛ начинали спор за приз с 1/32 финала. Не исключено, что на этом этапе их соперниками могут оказаться любительские команды.

В 1/16 финала в борьбу за трофей вступят еще четыре клуба УПЛ – участники еврокубков "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье". Победитель противостояния на каждом из этапов будет определяться по результату одного поединка. Все кубковые игры будут проходить на стадионах команд низших дивизионов.

При этом будет использован слепой жребий, так что не исключено, что "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться между собой уже в 1/16 финала. Если в основное время игры победитель не будет определен, дополнительное время назначаться не будет – сильнейший определится в серии послематчевых пенальти.

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Топ-5 бомбардиров сборной Украины (1992-2025)

Мячи

Футболист

Годы выступлений

48

Андрей Шевченко

1995-2012

46

Андрей Ярмоленко

2009-…

21

Евгений Коноплянка

2010-2020

17

Роман Яремчук

2018-…

15

Сергей Ребров

1992-2006

Топ-5 голеадоров 34-х чемпионатов страны

Мячи

Футболист

Клубы (голы)

124

Максим Шацких

«Динамо» (97), «Арсенал» (22), «Говерла» (5)

123

Сергей Ребров

«Шахтер» (10), «Динамо» (113)

117

Евгений Селезнев

«Шахтер» (24), «Арсенал» (19), «Днепр» (68), «Колос» (5), «Минай» (1)

114

Андрей Ярмоленко

«Динамо» (114)

105

Андрей Воробей

«Шахтер» (80), «Днепр» (12), «Арсенал» (9), «Металлист» (4)

Рекорды Александра Шовковского

Александр Шовковский – один из лучших украинских вратарей. Принадлежат ему много рекордов. Вот пять из них.

- 14 чемпионских титулов за карьеру;

- 11 побед в розыгрыше Кубка Украины;

- 636 матчей за "Динамо" в официальных турнирах;

- 426 игр в чемпионате Украины;

- 24 сезона отыграл за "Динамо" в чемпионате страны.

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