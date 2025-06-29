14 мая в Житомире состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины-2024/2025. Почетный трофей оспаривали гранды нашего футбола – "Динамо" и "Шахтер".

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Для дончан это был 21-й финал, для киевлян – 18. В итоге 15-й кубковый успех отпраздновали "горняки". 120 минут матча победителя не определили, а в серии пенальти, футбольной лотерее, удача улыбнулась "Шахтеру" – 6:5.

Напомню, кроме этих двух клубов Кубком Украины также владели "Черноморец" (два раза), "Ворскла", "Таврия" (по одному).

Розыгрыш Кубка по новой формуле

В регламент розыгрыша Кубка страны-2025/2026 УАФ планирует внести некоторые изменения. Есть предложение, чтобы 12 клубов УПЛ начинали спор за приз с 1/32 финала. Не исключено, что на этом этапе их соперниками могут оказаться любительские команды.

В 1/16 финала в борьбу за трофей вступят еще четыре клуба УПЛ – участники еврокубков "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье". Победитель противостояния на каждом из этапов будет определяться по результату одного поединка. Все кубковые игры будут проходить на стадионах команд низших дивизионов.

При этом будет использован слепой жребий, так что не исключено, что "Динамо" и "Шахтер" могут встретиться между собой уже в 1/16 финала. Если в основное время игры победитель не будет определен, дополнительное время назначаться не будет – сильнейший определится в серии послематчевых пенальти.

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Топ-5 бомбардиров сборной Украины (1992-2025)

Мячи Футболист Годы выступлений 48 Андрей Шевченко 1995-2012 46 Андрей Ярмоленко 2009-… 21 Евгений Коноплянка 2010-2020 17 Роман Яремчук 2018-… 15 Сергей Ребров 1992-2006

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Мячи Футболист Клубы (голы) 124 Максим Шацких «Динамо» (97), «Арсенал» (22), «Говерла» (5) 123 Сергей Ребров «Шахтер» (10), «Динамо» (113) 117 Евгений Селезнев «Шахтер» (24), «Арсенал» (19), «Днепр» (68), «Колос» (5), «Минай» (1) 114 Андрей Ярмоленко «Динамо» (114) 105 Андрей Воробей «Шахтер» (80), «Днепр» (12), «Арсенал» (9), «Металлист» (4)

Рекорды Александра Шовковского

Александр Шовковский – один из лучших украинских вратарей. Принадлежат ему много рекордов. Вот пять из них.

- 14 чемпионских титулов за карьеру;

- 11 побед в розыгрыше Кубка Украины;

- 636 матчей за "Динамо" в официальных турнирах;

- 426 игр в чемпионате Украины;

- 24 сезона отыграл за "Динамо" в чемпионате страны.