'Кривбасс' победил 'Черкаськи Мавпы' в матче Суперлиги Favbet

"Черкаськи Мавпы" дома уступили "Кривбассу" со счетом 67:71 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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К матчу соседи по турнирной таблице подходили с потерями – у "Кривбасса" в лазарете находится Эдди Хант, а у "Черкаських Мавп" до конца сезона выбыл Назар Холод. В первую очередь это отразилось на хозяевах, игравших ограниченной ротацией в шесть игроков (Максим Фесун сыграл всего 2 минуты), из которых четверо провели более 32 минут, а Лев Кошеватский вообще сыграл без замен.

Что касается игры, то она была ровной и нервной. Ни одна из команд не имела преимущества больше 7 очков, но при этом лидер менялся не так часто – в первой половине больше были впереди "Черкаськи Мавпы", после большого перерыва "Кривбасс".

Интрига держалась до последнего, но Кривбасс к клатчу подходил с очковым запасом, которого хватило для победы.

"Кривбасс" лучше реализовывал двухочковые броски (48% против 41%), но почти не бросал дальние – 3/12 против 7/25 у хозяев. Впрочем, вот это преимущество очков из три секундной зоны (42-32) и стало решающим.

Михаил Бублик у "Кривбасса" набрал 22 очка, у "Черкаських Мавп" пять баскетболистов набрали 10+ очков, а самым результативным стал Лев Кошеватский с 18 очками и 5 перехватами.

Завтра, 28 декабря, команды закроют сезонную серию, в которой "Кривбасс" вышел вперед 2:1.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Черкаськи Мавпы" – "Кривбасс" – 67:71 (18:15, 11:17, 19:19, 19:20)

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