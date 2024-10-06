'Кривбасс' обыграл 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

БК Кривбасс на выезде уверенно выиграл в Запорожье со счетом 69:46 и одержал свою первую победу в регулярном чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet.

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Криворожцы лучше начали встречу: превзошли соперников по проценту реализации и двухочковых, и трехочковых, и штрафных бросков. Еще в первой половине они продемонстрировали всю серьезность намерения одержать победу, выиграв ее с разницей в +19.

Нерезультативный третий период хозяева площадки начали с рывка 7:0, но оппоненты не заставили себя ждать со своим ответом. Затем из-за воздушной тревоги команды отправились на вынужденный отдых. Пауза длилась более получаса и пошла в пользу Кривбасса, который оформил свой новый рывок 6:0. После этого четвёртый период стал формальностью.

Выиграв три первых четверти гости минимально проиграли завершающую, но в итоге отпраздновали заслуженную победу. Родные кольца сегодня не помогали запорожцам, они ушли на большой перерыв только с 20% точных бросков, а после финальной сирены этот показатель составлял 27%.

Отметим результативную игру молодого воспитанника Кривбасса Михаила Бублика, который в межсезонье вернулся в команду. 25 из 30 очков (4/7 трехочковых) он получил за первую половину. 23 набранных очка были до перерыва у всей команды соперника. У запорожцев самым полезным игроком стал разыгрывающий молодежной сборной Украины Андрей Величко (11 очков, 5 подборов, РЭ+13).

Ранее, 6 октября, БК Днепр одержал уверенную победу над Черкаськи Мавпами со счетом 82:63.

Суперлига. Регулярный чемпионат

6 октября, ПС Юность (Запорожье)

БК Запорожье - БК Кривбасс 46:69 (11:18, 12:24, 7:12, 16:15)

Запорожье: Никитин 8+10 подборов, Николаевчук 8+9 подборов, Кожа 7, Хохоник 5+5 передач, Кабанов 2 — старт; Величко 11+5 подборов, Буц 3, Дмитренко 2+6 подборов + 3 блокшота, Новиков 0

Кривбасс: Баранка 30+5 подборов, Ловингс 11+7 подборов, Хант 11+5 подборов, Водолазский 6, Пестик 2+11 подборов — старт; Мельник 7, Быков 2+4 передачи, Рыкунов 0, Бибиков 0, Василенко 0, Устименко 0, Кундык 0