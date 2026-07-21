Криштиану Роналду спровоцировал грандиозный скандал одним движением. Фотофакт

Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала после "лайка" в социальных сетях. Португалец поставил отметку "нравится" под публикацией, в которой ФИФА обвинили в помощи сборной Аргентины и Лионелю Месси.

Видео дня

Поводом стала видеозапись испанской программы Espejo Público, вышедшая перед финалом чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Испанией. Один из участников эфира заявил, что аргентинская сборная должна была покинуть турнир "примерно пять матчей назад", если бы не помощь ФИФА.

Кроме того, в видео утверждается, что ФИФА является "одной из самых коррумпированных организаций на планете" и что организация якобы "хочет отдать чемпионат мира Месси, как это уже произошло четыре года назад в Катаре". Также автор высказываний назвал ФИФА "мафиозной" и "позорной" структурой.

Роналду поставил отметку "нравится" под публикацией с этим фрагментом в Instagram. Скриншот с его реакцией быстро распространился в социальных сетях и медиа, вызвав широкое обсуждение среди болельщиков.

Напомним, что сборная Португалии завершила свои выступления на ЧМ-2026 на стадии четвертьфинала, уступив Испании. Криштиану Роналду остался с единственным забитым мячом в плей-офф первенств планеты.

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