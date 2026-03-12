'Шахтер' с фантастическим голом обратной бисиклетой раздавил поляков в Лиге конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" в четверг, 12 марта, добыл уверенную победу в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Подопечные Арды Турана на муниципальном стадионе в Познани обыграли польский "Лех" – 3:1.

Первый гол был забит на 36-й минуте: Марлон Гомес воспользовался точным пасом Кауна Элиаса и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

На 48-й минуте Невертон увеличил преимущество, реализовав подбор в штрафной после подачи с фланга.

"Лех" отыграл один мяч на 70-й минуте: Микаэль Ишак по пасу Жоэла Перейры пробил в нижний угол ворот.

"Шахтер" контролировал ход игры через середину поля, активно используя Невертона и Марлона Гомеса для давления на оборону соперника. Команда грамотно использовала стандарты и быстрые комбинации, создавая моменты, хотя реализация могла быть лучше.

"Лех" пытался комбинировать, держал мяч, но чаще зависел от индивидуального мастерства Ишака и точных навесов, что редко приносило угрозу воротам донецкой команды.

Самый яркий момент случился на 85-й минуте. 18-летний Исаке, вышедший 10 минут назад вместо Невертона, через себя в падении смог забить фантастический третий гол "горняков".

Ответная игра запланирована на 19 марта. Начало в 21:00.

