Костюк вновь вышла на корт Уимблдона и добыла вторую победу за день. Видео

Марта Костюк продолжает успешное выступление на Уимблдоне-2026 сразу в двух разрядах. После первой в карьере победы над Эммой Наварро и выхода в 1/8 финала одиночного турнира украинка в тот же день одержала еще одну победу в паре.

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Украинская теннисистка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе пробилась в третий круг парного разряда. В матче 1/16 финала украинско-румынский дуэт обыграл индонезийскую пару Алдила Сутджиади / Джанис Тджен со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Начало встречи сложилось непросто для Костюк и Русе. В первом сете они уступали 0:2, однако затем выиграли пять геймов подряд и сумели взять партию со счетом 6:4.

Во втором сете уже Марта и Елена-Габриэла захватили инициативу, поведя 3:0. Соперницы сумели отыграться и перевели партию на тай-брейк, где борьба продолжалась до последних розыгрышей.

Концовка получилась особенно напряженной. Костюк и Русе по ходу матча не реализовали несколько матч-пойнтов, включая тройной матч-пойнт на приеме при счете 5:4 во втором сете. Победу они оформили лишь с восьмой попытки, выиграв тай-брейк со счетом 10:8.

Для Марты эта победа стала второй за день. За несколько часов до выхода на корт в парном разряде украинка впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона в одиночных соревнованиях.

В 1/8 финала парного турнира Костюк и Русе сыграют с победительницами матча между дуэтами Эллен Перес / Деми Схюрс и Камила Осорио / Солана Сьерра.

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