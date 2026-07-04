Костюк совершила яркий камбэк и добыла историческую победу на Уимблдоне. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) пробилась в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Эмму Наварро (№26 WTA). Поединок 1/16 финала завершился волевой победой украинки со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

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Начало встречи осталось за представительницей США. В первом сете Наварро уверенно действовала на приеме, дважды взяла подачу Костюк и выиграла партию со счетом 6:2.

Во втором сете украинская теннисистка сумела переломить ход матча. Соперницы долго шли вровень, однако при счете 4:4 Костюк добилась ключевого брейка, после чего удержала свою подачу и сравняла счет по партиям, выиграв сет 6:4.

Решающая партия полностью прошла под полным контролем украинки. Уже в стартовом гейме Костюк сделала брейк, затем увеличила преимущество до 3:0. Наварро смогла взять лишь один гейм, после чего Марта выиграла еще три подряд и поставила точку в матче со счетом 6:1.

После матча украинка призналась, что не ожидала добиться такого результата на травяном турнире в Лондоне.

"Это невероятное место. Я никогда не думала, что дойду здесь до четвертого круга. Не ожидала этого. Для меня это новая территория. Невероятная поддержка, невероятная атмосфера. Большое спасибо всем, кто пришел", – сказала Костюк.

Также теннисистка отметила, что старается получать удовольствие от игры прямо во время матча, а не концентрироваться исключительно на результате.

"Я очень долго была сосредоточена только на победах и достижениях. Но в теннисе все продолжается без остановки: хорошо сыграла здесь, а уже на следующей неделе начинается новый турнир. Поэтому я стараюсь наслаждаться моментом. Самое важное – выигрывать очки и двигаться дальше", – подчеркнула украинка.

Говоря о выступлениях на турнирах Большого шлема, Костюк добавила, что опыт длительных соревнований помогает ей лучше распределять силы.

"Самое важное – двигаться день за днем и тратить как можно меньше энергии. Для меня это действительно работает. Впереди еще много испытаний", – сказала Марта.

До этой игры Костюк еще ни разу в своей карьере не выходила в 1/8 финала (четвертый раунд) Уимблдона в одиночном разряде. Ранее максимальным достижением Марты на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета являлся третий круг (1/16 финала). До этой стадии она доходила в 2023-м и 2024-м годах.

В 1/8 финала соперницей украинки станет победительница матча между итальянкой Жасмин Паолини (сеяная под 13-м номером) и гречанкой Марией Саккари.

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