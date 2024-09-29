Когда следующий бой Усика: известны дата и соперник, назван фаворит

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) до конца нынешнего года проведет еще один поединок. Наш соотечественник будет защищать пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также журнала The Ring.

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КТО СЛЕДУЮЩИЙ СОПЕРНИК УСИКА

Свои титулы украинский боксер выставит на кон боя с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Это будет уже второе противостояние соперников после того, как 18 мая Усик добыл победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

КОГДА БОЙ УСИК – ФЬЮРИ 2

Поединок снова решено провести на Kongdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Датой грандиозного вечера бокса определили субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Ориентировочное начало – в 01:00 воскресенья, 22 декабря.

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК – ФЬЮРИ 2

После того, как Александр едва не нокаутировал Тайсона в первом поединке, именно он стал считаться фаворитом реванша. Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 15,00. А показатели на успех британца достигают уровня 2,50.

Напомним, 21 сентября Усик и Фьюри встретились в Лондоне на шоу, главным событием которого стал бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Было опубликовано видео разговора Александра и Тайсона. Сам украинец назвал британского соперника своим братом.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию.

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