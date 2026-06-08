Когда открытие чемпионата мира по футболу: дата и во сколько начало

Матчем между сборными Мексики и Южноафриканской Республики стартует главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу 2026. Поединок принимает легендарный стадион "Ацтека", который во время первенства планеты, будет вмешать 80 тысяч болельщиков.

КОГДА ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026

Видео дня

Стартовым днем мундиаля, который кроме Мексики также принимают Соединенные Штаты Америки и Канада, определен четверг, 11 июня.

ВО СКОЛЬКО ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026

Перед первым поединком турнира пройдет грандиозная церемония открытия с участием таким мировых звезд, как Шакира. Шоу стартует в 20:30 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР. Время начала – 22:00 по столице Украины.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026

Украинские любители футбола смогут увидеть церемонию открытия и первую игру ЧМ на видеоплатформе MEGOGO.

Отметим, что стадион "Ацтека" войдет в историю мирового футбола, как арена, на которой состоится уже третий матч-открытие мирового футбольного первенства. Арена принимала поединки мундиалей в 1970 и 1986 годах.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько стоит посмотреть один матч чемпионата мира по футболу 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!