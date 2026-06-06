Все деньги мира, чтобы посмотреть футбол? Сколько стоит посетить матч на ЧМ-2026

Увидеть матч ЧМ собственными глазами – мечта каждого футбольного фаната. Украина хорошо помнит этот опыт во время игр Евро-2012, когда даже за пределами стадиона атмосфера была фантастической. Но как будет на чемпионате мира в этом году? Ведь в США пока говорят о сплошных проблемах с логистикой фанов и о бешеных ценах на все. OBOZ.UA собрал для вас всю информацию, сколько сегодня стоит посетить игры самого масштабного Мундиаля.

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Цены начали расти задолго до ЧМ

Помните, как подскочили цены на повседневные товары и услуги в городах проведения Евро, особенно в Киеве? Это привычная практика крупных спортивных форумов, когда города и предприниматели пытаются заработать все деньги мира. Но в Штатах этот фактор, кажется, превзошел все ожидания даже у богачей. Сегодня, чтобы сделать что-то нефутбольное, вам надо иметь как минимум несколько тысяч долларов для Нью-Йорка в день, ведь богатый американский город в разы повысил расценки на проживание – до 700 долларов за стандарт вблизи стадиона. Также закладывайте 400 долларов на еду, потому что чек в кафе может превысить 100 долларов за визит. Если вы хотите посмотреть какие-то достопримечательности главного города США, то готовьте множество денег.

Для сравнения возьмем Мехико, где будет игра-открытие чемпионата мира. Уровень жизни здесь ниже, поэтому и цены доступнее. Но отельеры сразу поняли выгоду, поэтому места в базовом жилье подорожали на 600%, до уровня главного мегаполиса континента (700+ долларов). Хорошо, что можно сэкономить на еде: уличные торговцы в нескольких кварталах от "Ацтеки" предложат вам вкусно перекусить за 30 долларов, а в элитных ресторанах даже трехразовое питание будет стоить максимум до 90 долларов в день. В Мехико тоже немало развлечений, но, учитывая обще низкий уровень цен, в вашем кошельке останется много купюр.

Транспорт: или долго, или удобно

Если вы все забронировали, то еще надо долететь. Вы же помните, что в мире нефтяной кризис из-за перекрытого Ормузского пролива? Поэтому авиаперелеты в США – это квест, когда усложненная логистика наложилась на начало сезона отпусков и на бешеный спрос из-за Мундиаля. Если лететь из Европы, то на сегодня прямой эконом-класс в одну сторону стоит минимум 450 долларов из Европы, 600 из Латинской Америки, 750 – из стран Азии, 900 – с Ближнего Востока и более тысячи долларов из Океании, ведь это один из самых длинных авиамаршрутов. Если лететь с пересадками – готовьте минимум столько же дополнительно; можно заплатить и меньше, даже в день вылета, но из Европы вместо нескольких часов лететь придется больше суток.

Далее, в том же Нью-Йорке, чтобы добраться с вокзала до стадиона "МетЛайф" в Нью-Джерси, надо выложить 12 долларов. Но это за привычный поезд, где от станции еще надо преодолеть значительный путь. Поэтому запустили специальный шаттл, прямо под ворота арены, но его цена уже составляет минимум 98 долларов. В отдельных случаях даже 150, что оправдывают требованиями безопасности. Так же в Бостоне: железнодорожный билет от центра до стадиона "Жиллетт" – расстояние в 25 километров – будет стоить 80 долларов, потому что это единственный путь избежать пробок. Повышение ключевых билетов на главные маршруты ожидается во всех городах. Можно взять такси, но мы хорошо знаем, сколько стоит машина по вызову в час-пик.

Билеты еще остались – даже на стартовые матчи

Джанни Инфантино еще зимой заявлял, что каждый матч уже распродан, а баснословные десятки тысяч за место – это не о спекуляциях, а об американском рынке ценообразования. Однако реальность показывает совсем другое. Сайты-агрегаторы до сих пор предлагают тысячи билетов на все стадии. На матч-открытие на "Ацтеке" до сих пор можно купить 2 тысячи билетов за несколько тысяч долларов каждый, это домашняя игра Мексики против Южной Африки. По актуальным расценкам, самый дорогой средний билет на групповой этап на игры Мексики – 2125 долларов. Немало надо выложить и чтобы посмотреть Португалию в квартетах, 1391 доллар за игру, чуть меньше Бразилии. Для сравнения, за каждый матч других хозяев надо заплатить примерно 899 (США) и 559 долларов (Канада).

На грандов действительно раскуплено много билетов и там загруженность трибун будет солидной, более 90%. Но проблема в том, что сборные поменьше не имеют привлекательности, еще и стоимость сумасшедшая. Например, фанату дебютанта Кюрасао надо выложить в среднем 356 долларов за билет, то есть одна поездка на одну игру будет стоить как месячная зарплата на архипелаге. Много ли не американцев смогут посетить такой матч?

На сегодня доступно более 26 тысяч билетов на 86 из 104 матчей, средняя цена в 600 долларов. Но ВВС пишет, что проблема в другом: невозможно определить, сколько из них реально для болельщиков, а сколько для перекупов. Ведь это стандартная история для ФИФА, у них есть сайт для перепродажи. Номинальная стоимость постоянно прыгает, потому что при таком насыщенном ЧМ вы не знаете, кто на самом деле сможет пройти дальше. И даже если вы приобретете билеты на все матчи своей команды, банально непонятно, на каком стадионе она будет играть. Это вероятнее всего будет в США – тогда придется пересечься с покупкой билетов из других рук. Безусловно, это будут официальные билеты, но по космическим ценам. А может оно действительно того стоит?